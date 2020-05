Les persones poden transmetre el coronavirus als gats, però no a l'inrevés

Les persones poden transmetre el nou coronavirus als gats, però, segons l'observat fins ara, aquests animals no ho poden transmetre als humans, tal com es desprèn de l'últim informe científic-tècnic de la Covid-19 publicat pel Ministeri de Sanitat.

La manera en què va poder transmetre el virus de la font animal als primers casos humans és encara desconegut, si bé tot apunta el contacte directe amb els animals infectats o les seves secrecions. A més, la hipòtesi més acceptada actualment sobre l'origen ancestral de el nou coronavirus és la que un virus de ratpenat hagi pogut evolucionar cap al nou coronavirus a través d'hostes intermediaris.

En aquest sentit, en estudis realitzats en models animals amb altres coronavirus s'ha observat tropisme per les cèl·lules de diferents òrgans i sistemes produint principalment quadres respiratoris i gastrointestinals, el que podria indicar que la transmissió de l'animal a humans pogués ser a través de secrecions respiratòries i / o material procedent de l'aparell digestiu.

Ara bé, pel que fa a l'afectació d'animals de companyia, en el treball realitzat per departament que dirigeix Salvador Illa s'informa que s'ha detectat RNA viral en dos gossos a Hong-Kong i un gat a Bèlgica, amb símptomes respiratoris i digestius, que vivien amb una persona malalta de Covid-19.

A més, s'ha observat en estudis experimentals la infecció en gats i fures, amb replicació activa de virus en vies respiratòries, que també es va observar amb molta menor intensitat en gossos. En porcs, gallines i ànecs no es va observar replicació activa el virus després de la inoculació experimental.

D'altra banda, a la ciutat de Wuhan (Xina) es va analitzar una mostra de 102 gats obtinguda després de l'inici del brot, i 14 per cent tenien anticossos enfront del nou coronavirus. En aquest sentit, els gats que havien estat en contacte amb persones malaltes de Covid-19 tenien títols més alts que els gats de carrer.

"Després d'aquests estudis, es conclou que és possible la transmissió humà-gat, i també hi ha la possibilitat de transmissió gat-gat i entre fures. Les fures, els gats i els visons són susceptibles a la infecció i poden desenvolupar la malaltia i també els gossos en molta menor mesura", diu l'informe, per assegurar que, en aquest moment," no hi ha evidència de transmissió des dels animals als humans ni sembla que la malaltia en animals tingui una gran contribució a l'epidèmia".



Distància de dos metres

Pel que fa al mecanisme de transmissió del nou coronavirus entre persones, l'estudi publicat per Sanitat recorda que és similar a la descrita per altres coronavirus a través de les secrecions de persones infectades, principalment per contacte directe amb gotes respiratòries de més de 5 micres (capaços de transmetre a distàncies de fins a 2 metres) i les mans o els fómites contaminats amb aquestes secrecions seguit del contacte amb la mucosa de la boca, nas o ulls.

Així mateix, i tot i que s'ha detectat el genoma i el virus infectiu en femta de persones malaltes, el Ministeri de Sanitat ha assegurat que la transmissió a través de la femta és una altra hipòtesi per a la qual "no hi ha evidència en aquesta epidèmia fins a la data" . De la mateixa manera, prossegueix, les manifestacions clíniques gastrointestinals, encara que presents, "no són massa freqüents" en els casos de Covid-19, el que indicaria que aquesta via de transmissió, en cas d'existir, tindria un impacte menor en l'evolució de l'epidèmia.

No obstant això, en l'informe es posa de manifest que seria "possible" que el nou coronavirus es pogués transmetre de la mare a fill. I és que, encara que la transmissió vertical en principi seria "poc probable", atès que no és possible trobar el virus en mostres de líquid amniòtic, cordó umbilical i llet materna (26,27), recentment s'han observat alguns casos de manera que "es considera que seria possible".

D'altra banda, Sanitat argumenta en el nou informe que, a escala general, la transmissió de la infecció ocorreria fonamentalment en els casos lleus a la primera setmana de la presentació dels símptomes, des de 2-3 dies abans fins a 7-8 dies després. En els casos més greus aquesta transmissió seria "més intensa i més duradora".

Finalment, a la feina es recorda que la Covid-19, com així es denomina a la malaltia que provoca el nou coronavirus, cursa en el 80 per cent dels casos de forma lleu o moderada, el 15 per cent dels pacients necessita ingrés hospitalari i el 5 per cent cures intensives.

