Dani Rovira: humor i positivitat en la lluita contra el càncer

Des que va anunciar que patia càncer, l'actor Dani Rovira no ha deixat de mostrar positivitat i energia en el seu perfil d'Instagram. L'actor està lluitant contra el limfoma Hodgkin que li va ser diagnosticat fa uns mesos.



Just abans de començar el confinament, Rovira rebia la notícia que patia càncer. Ell mateix va voler explicar-ho a les seves xarxes socials per evitar qualsevol tipus d'especulació o rumor.



Durant les següents setmanes, el xicot de Clara Lago va anar donant pistes sobre com vivia la lluita contra aquesta malaltia, i també li va dedicar unes paraules a Àlex Lequio quan va morir el passat 13 de maig.



Ara, Rovira s'enfronta a la seva sisena sessió de quimioteràpia amb tota l'energia i vitalitat del món. Així ho ha demostrat en el seu últim post on podem veure una foto de la seva mà amb una via: "Sisè Round. Ara al racó a descansar una mica i a escoltar-me i tornar a remuntar. Ànims a tots els que esteu en aquest combat. Amor, humor, descans i bons aliments".