Miguel Bosé s'apunta a la teoria de la conspiració: "El coronavirus és la gran mentida dels governs"

Al llarg de la història han estat múltiples i variades les teories de la conspiració. L'arribada de l'home a Lluna, l'assassinat de Kennedy o els atemptats de l'11-S. No és estrany que la pandèmia mundial provocada pel coronavirus hagi promogut més d'una teoria conspirativa, però el que sorprèn són alguns dels seus predicadors.

Miguel Bosé s'ha sumat als dubtes i sospites d'alguns per afirmar a Twitter que la covid-19 "és la gran mentida dels governs".

"Suïssa, com els països nòrdics d'Europa saben des del principi de la gran mentida dels governs, el d'Espanya inclòs", escriu al seu mur l'artista espanyol de 64 anys establert a Mèxic, al costat d'un vídeo on apareixen persones suposadament en un moment d'oci a Ginebra (Suïssa) les quals aparentment no estan respectant la distància i les mesures de seguretat per evitar contagis. Segons la narració del vídeo les imatges són de l'1 de juny.

El govern suís va anunciar el passat 29 de maig l'acceleració de la flexibilització de les restriccions i autoritzarà l'obertura de restaurants a partir de l'11 de juny, perquè així la població "aprengui a viure" amb el virus davant la falta de certesa sobre quan hi haurà vacuna.

No és la primera vegada que Bosé mostra el seu escepticisme entorn del coronavirus, ja que des del 29 d'abril passat va emprendre a través de xarxes socials la missió d'informar els seus seguidors sobre suposats perills de la xarxa 5G, assegurant que guarda relació amb la covid-19.

"Comencem a posar els punts sobre les is. Començo amb això. M'agradaria tenir els vostres comentaris", va escriure al costat d'un vídeo d'una xerrada de Thomas Cowan, que assegura que cada pandèmia correspon amb un "salt quàntic" en l'"electrificació de la Terra i que quan un ésser viu és exposat a un camp electromagnètic" se l'enverina".

El contingut d'aquesta conferència ha estat desmentit per múltiples científics i organismes.

Tot i això, el cantant ha participat en esdeveniments i concerts en línia per recaptar fons amb l'objectiu d'ajudar a contrarestar els estralls de la covid-19 i auxiliar a les persones afectades.