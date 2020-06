Paulina Rubio, positiu per marihuana

Fa un mes i mig, les imatges de Paulina Rubio durant el seu directe d'Instagram en el concert "One World: Together at home" va disparar les especulacions sobre el consum de cocaïna del a cantant mexicana. La seva exparella va arribar a demandar-la per retirar-li la custòdia del fill que tenen en comú, de 8 anys. Colate esgrimia comportaments erràtics en públic, posant el vídeo com a prova.

En el marc d'aquest procés, Paulina Rubio es va sotmetre voluntàriament a un test de drogues amb l'objectiu de demostrar que no en consumia. El resultat: positiu per consum de THC (el principal psicoactiu del cannabis). Assegura que mai ha consumit aquesta substància en presència del seu fill que en va fumar el febrer abans d'un concert a Califòrnia (EUA), on està permesa aquesta substància.

La demanda interposada per Colate en què parlava d'un "ambient tòxic" al voltant de la mexicana va ser desestimada pel jutge. Però el proper 22 de juliol hi ha una nova vista i aquest test de drogues podria ser una prova, ja que l'artista ja té un requeriment judicial que li impedeix consumir qualsevol tipus de substància estupefaent o alcohol davant del seu fill.