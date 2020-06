Donald Trump diu que no veurà els partits de la NFL si els jugadors s'agenollen

El president d'Estats Units, Donald Trump, va dir que no veuria els partits de la NFL, després que la majoria dels jugadors han suggerit que estan d'acord en protestar agenollant-se durant l'himne nacional.



En un tuit publicat el dissabte, el mandatari va escriure que pel que sembla l'NFL és partidària que els jugadors no estiguin drets durant la interpretació de l'himne.





And it looks like the NFL is heading in that direction also, but not with me watching! https://t.co/aGfBaK7RNA