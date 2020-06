Patry Jordán: "Tinc un milió de seguidors nous que han descobert a YouTube que poden fer exercici a casa"

El de Patry Jordán (Girona, 1984) és un dels noms propis del confinament pel coronavirus. Els canals de 'Youtube' d'aquesta influencer de l'activitat física han notat, en només dos mesos, un augment d'un milió de nous seguidors que l'han triat com a entrenadora personal durant el tancament. Milers i milers de persones han seguit en directe i des de casa les rutines d'exercicis que aquesta entrenadora i consellera nutricionista gironina penja al seu 'Gym virtual' des de fa deu anys. "Em motiva apropar l'esport i fer-ho fàcil per a la gent; creem una comunitat perquè no se sentin sols", explica Jordán.

El confinament pel coronavirus ha revolucionat la vida de tothom, però la teva especialment. Com ha canviat la teva rutina?

La meva rutina de feina, més o menys, ha sigut la mateixa. Ja teníem moltíssim contingut totalment gratuït. Els calendaris d'entrenament, els reptes... Hem incorporat els directes per sentir l'audiència més activa i més motivada.

Milers de persones es refugien als teus vídeos d'activitat física guiada. Què ha suposat en xifres el confinament pels teus canals de 'Youtube'?

Vam començar el confinament amb el canal a gairebé vuit milions de seguidors. Ara farem gairebé nou milions: en dos mesos hem fet aproximadament un milió de seguidors a 'Youtube'. Pel que fa a visites, hi ha hagut moments de duplicar visites dels vídeos! Hi ha hagut molta gent tancada a casa i amb molta necessitat de moure's.

Per mantenir set canals de 'Youtube' i una producció tan continuada de contingut, quanta gent hi treballa, a la marca 'Patry Jordán'?

En som uns quants! Tenim els entrenadors, les nutricionistes, tot el personal per cobrir la part digital... Encara hauríem de ser uns quants més perquè estem que no parem! Sempre hi ha feina. Deixar coses pendents és el que porto pitjor.

Creus que, amb la reobertura dels gimnasos, els teus seguidors perdran l'hàbit de fer exercici a casa a través dels teus vídeos?

Hi ha molta gent que ha descobert que pot fer exercici a casa. Molta d'aquesta gent es quedarà però també hi ha molta gent que tornarà a la seva rutina habitual. Molta gent ha descobert que, en un metre quadrat, a casa pots fer moltes coses. Amb un calaix amb quatre materials, com unes gomes, i quatre cosetes, pots fer moltíssim. A altres països, el concepte d'entrenar a casa està més avançat, aquí ens ha costat una mica més. Si entrenes a casa, no necessites perdre temps en el desplaçament i l'únic que necessites és ganes de fer-ho. O ni això! Només el compromís de fer-ho. He rebut molts missatges de gent dient-me "no sé si tornaré al gimnàs".

Què creus que et diferencia de la resta de contingut del mateix sector?

La meva motivació sempre ha sigut apropar l'esport. Com un estil de vida més actiu i saludable. Aquest sempre serà l'objectiu: posar-ho superfàcil perquè no hi hagi excuses. Per això vam fer els calendaris d'entrenament, perquè sabessin què fer i com fer-ho. També motivem a la gent a fer els reptes i creem una comunitat perquè no se sentin sols.

Quines són les peticions més habituals dels vostres usuaris?

Nosaltres tenim molta part de contingut gratuït, que sempre vull que hi sigui perquè hi ha un munt de gent que ho necessita. Després hi ha un pla d'entrenament de dotze setmanes, més específic, per treballar l'adherència a l'exercici i per agafar un objectiu global. No només "vaig a fer una sessió", sinó que "treballaré durant 12 setmanes el meu compromís per aconseguir el meu objectiu final". També tenim les consultes privades, per fer plans d'entrenament i alimentació a mida. Això es treballa amb un equip especialitzat, amb la titulació corresponent. Sobretot és gent que té algun problema molt concret: acaben de sortir d'un embaràs, necessiten preparar-se per una oposició, tenen algun problema que no han resolt ells sols...



En els teus canals de 'Youtube' també generes contingut relacionat amb la salut i l'alimentació. Quin criteri segueixes per donar consells sobre temes tan delicats?

Estem en un sector que és com la política o el futbol. Tothom hi entén i tothom jutja. Jo porto treballant des dels 18 anys en un gimnàs. Vaig treure'm un mòdul d'educació física i tots els títols corresponents per fer classes. Vaig portar la gerència d'un centre esportiu i vaig començar ara fa 10 anys a 'Youtube'; vaig ser força pionera. Evidentment, tinc un equip al darrere que m'ajuda amb tot. Som alguns professionals perquè m'agrada veure opinions diverses. Sobretot en nutrició, on jo no em considero experta, tot i que hi he estat molt vinculada i també he fet algun curs. El què animo a la gent a fer és que provi coses, que s'informi. I a la gent del sector, els animo a enfocar-se amb les coses que els agrada i que puguin aportar a la comunitat. Animo tothom a que comparteixi coneixement. De criticar tothom en sap, però regalar contingut costa més!

Suposem que un dia no et trobes bé física o anímicament. Com es compatibilitza això amb haver de gravar un vídeo com a feina?

Les meves ganes vénen del nostre lema "jo puc amb tot". No som lineals, tothom té aquells moments en els que creiem que no podem, que estem angoixats, que ens sentim més lents. Això és el combustible, el que et fa tirar endavant. El què costa, de vegades, és fer el primer pas. Quan has començat, l'energia que et dona, el sentiment de "ho he fet", és molt gratificant. Sempre li dic a la gent que ho recordi i que es senti capaç.

Com ha canviat la faceta youtuber a Patry Jordán durant aquest temps, tan personal com professionalment parlant?

Jo he sigut una aventurera tota la meva vida. Creia en el meu lema, "jo puc amb tot", inclús inconscientment. M'he llençat a la piscina abans de veure què m'hi trobaria, el perill o el risc sempre m'han agradat. Ara soc una mica més "calma", he après a agafar el fre de ma. Soc molt intuïtiva, tinc moltes ganes, realment m'apassiona tot. No penso en les conseqüències, en el que vindrà després, només penso en el que vull, el que puc aportar, la il·lusió. Porto 10 anys en el món digital. No soc una persona diferent però he evolucionat, he intentat aprendre.