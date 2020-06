La terrible confusió del pilot en l'accident de Kobe Bryant

El pilot de l'helicòpter que es va estavellar en un turó enmig de la boira, causant la mort de Kobe Bryant i set passatgers més, estava confós en el moment de l'accident, ja que va informar que estava ascendint quan en realitat estava descendint.

Aquesta informació la van donar a conèixer els investigadors federals en documents publicats aquest dimecres.

El pilot Ara Zobayan va comunicar per ràdio als controladors de trànsit aeri que estava pujant a 4.000 peus per superar els núvols, quan en realitat l'helicòpter es precipitava cap a un turó on es va estavellar a nord-oest de Los Angeles, causant la mort a les nou persones que anaven a bord de la nau.

L'accident va passar el matí de diumenge, 26 de gener, quan Bryant portava a la seva filla Gianna a un partit de bàsquet.

L'informe de la Junta Nacional de Seguretat en el Transport va dir que Zobayan va poder haver "percebut malament" els angles en els quals estava descendint i vorejant.

Van dir que és una cosa que pot succeir quan un pilot es desorienta i hi ha poca visibilitat.

"Els angles aparents calculats en aquest moment mostren que el pilot podria haver percebut erròniament els angles de capcineig i balanceig", ha indicat un informe.

El text afegeix que "durant el descens final, el pilot, responent (al control de trànsit aeri), va declarar que estaven pujant a quatre mil".

Les 1.700 pàgines d'informes no ofereixen una conclusió de la causa de l'accident, sinó que compilen informes.

L'informe definitiu que estableixi les causes de l'accident es donarà a conèixer quan s'hagin estudiat i valorat totes les hipòtesis i analitzat les dades que hi ha en poder dels investigadors federals.

La NTSB va dir que no hi havia signes de fallada del motor en el Sikorsky S-76 i que el rotor estava girant just abans de tocar terra a unes 184 milles per hora (296 quilòmetres per hora).

L'impacte va causar un cràter i runes disperses sobre una àrea de la mida d'un camp de futbol als turons de Calabasas (Califòrnia).

Bryant, la seva filla de 13 anys, Gianna, i sis dels seus amics van perdre la vida, igual que el pilot.

Uns 45 minuts abans de l'enlairament, Zobayan va enviar un text a un grup de persones que supervisaven el vol dient que el clima estava "bé".

Richard Webb, propietari d'OC Helicopters, que va reservar el vol, va estar d'acord.

Zobayan va enlairar de l'aeroport John Wayne al Comtat Orange a les 09:06 a.m. amb els vuit passatgers que hi havia volat el dia anterior a la mateixa destinació, on es realitzava un torneig de bàsquet femení a l'acadèmia esportiva de Bryant, a Thousand Oaks.