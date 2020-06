L'actriu Nicole Kidman compleix 53 anys

Nicole Kidman és una de les dones que més omple la pantalla quan apareix. La seva bellesa es resisteix al pas de l'edat, fruit d'això són les últimes imatges que ens arriben de l'actriu, en les quals sembla que el temps no passa per ella. Compleix 53 anys amb un físic envejable i sent un dels rostres més bells de Hollywood.

Nicole Kidman es va casar amb Tom Cruise en 1990 a les Rocky Mountains va ser una bomba informativa i que va omplir les pàgines dels mitjans de comunicació internacionals per la rellevància social que tots dos tenien. En aquell moment. si hi havia alguna cosa que faria feliç a l'actriu, era ser mare. Malgrat els múltiples intents de tots dos de tenir descendència, la parella va decidir adoptar a Isabella i Anthony Connor.

Les diferències religioses de la parella i el desig de Tom Cruise que els seus fills seguissin els seus gustos sobre l'església de la Cienciologia, van provocar el seu divorci l'any 2001.

Després d'aquests mals anys al costat de l'actor, Nicole Kidman va trobar en una festa a Los Angeles al qual s'ha convertit en el gran amor de la seva vida, Keith Urban. Va ser el 2006 quan la parella es va donar el 'sí' i es van anar a viure a Nashville on el cantant té tota la seva vida laboral.



Estabilitat sentimental

Tanta felicitat va provocar que el matrimoni tingués al seu primer fill, Sunday Rose i més tard, va arribar una altra nena, Faith Margaret. Actualment viu feliç i per descomptat, no ha perdut l'elegància que li caracteritza. Amb el seu segon marit ha trobat l'estabilitat que tants anys ha estat buscant.