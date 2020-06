Sanitat alerta d'un lot de preservatius Durex falsos

Alerta sanitària per l'aparició d'un lot de preservatius falsificats d'una coneguda marca. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha publicat un avís per la falsifiació de preservatius de la marca Durex. Concretament s'han detectat unitats falsificades d'un lot, amb el número de referència 1000603437, del producte 'Durex Dame Placer 12 preservativos'. La detecció per part de Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris de la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària de Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya s'ha produït durant la investigació que s'estava duent a terme per un altre cas de falsificacions de la mateixa marca.

Hi ha diferents maneres de saber si el producte és o no una falsificació. L'empresa Reckitt Benckiser Healthcare (Regne Unit), fabricant dels preservatius Durex, ha confirmat la fabricació de el lot 1000603437, figurant com a data de caducitat 2023-09. No obstant això, en el producte falsificat figura com a data de caducitat 2024-05. Per tant els productes en què figuri lot 1000603437 i caducitat 2024-05, són falsos.

Entre el producte original i la falsifiació hi ha altres diferències més enllà de la data de caducitat. L'envàs falsificat és de diferent color. A més, l'embalatge dels preservatius també és de diferent color. Si l'original és fúcsia, el falsificat és de color lila.

L'AEMPS demana a comerços i distribuïdors que en el cas de tenir-los a la venda els retiri i que si tenen altres productes de la marca Durex sospitosos de ser falsos contactin amb el distribuïdor a Espanya de fabricant Reckitt Benckiser Healthcare. Per la seva banda, demana a usuaris no utilitzar aquests preservatius en el cas de confirmar que són falsos.