Demi Lovato revela el calvari alimentari que patia a Disney

La cantant i actriu Demi Lovato va rebutjar tornar a treballar a la televisió en adonar-se que el seu entorn va arribar a "normalitzar" els seus trastorns alimentaris quan era una estrella de canal infantil Disney Channel. "Vaig mirar al meu voltant i em vaig adonar que això estava terriblement normalitzat", recorda Lovato, de 27 anys, en una conversa amb la revista 'Bustle' que recull El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

L'artista revela que en ocasions va ser sotmesa a controls dels quals avui renega. "Sovint hi havia gent vigilant la vigília d'una sessió de fotos per assegurar-se que no mengés i no estigués inflada l'endemà", assegura. Ara, afegeix, ni tan sols es prepara les sessions de fotos i no li importa admetre que de vegades esmorza en llocs de menjar ràpid. La clau d'aquesta nova actitud, assegura, és haver canviat d'agent. Va trencar amb Phil McIntyre el 2019 i ara treballa amb Scooter Braun, el mateix representant de Justin Bieber i Ariana Grande. "Ara el que vull és una carrera que no tingui res a veure amb el meu cos. Vull que se centri en la meva música, en les meves lletres i en el meu missatge", afegeix.

Síndria en lloc d'un pastís

L'actriu, que va tenir la seva primera etapa de rehabilitació al 2010 després de barallar-se amb un dels seus ballarins, va decidir no tornar a treballar en l'emissora infantil -on rodava 'Sonny With a Chance'- per por a tornar a viure aquestes experiències. "Quan vaig anar al tractament el 2010, vaig sortir amb l'opció de parlar sobre les meves lluites i la possibilitat d'ajudar les persones o mantenir la boca tancada i tornar a Disney Channel", va afirmar.

L'estrella d'Albuquerque (Nou Mèxic, EUA), que va detallar que pel seu aniversari rebia "síndria amb crema batuda sense greix" en lloc d'un pastís d'aniversari, també va culpar als seus representants d'aquests problemes. Per la seva banda, mitjans especialitzats en la indústria audiovisual com a 'Variety' i 'The Wrap' han assenyalat que cap representant de la companyia va respondre als comentaris de Lovato.

Sobre el seu passat com a estrella infantil, Lovato va confirmar a l'abril que no manté la seva amistat amb Selena Gómez ni els tres integrants dels Jonas Brothers, amb els quals va protagonitzar "Camp Rock" (2008).

Després de tancar la seva etapa a Disney, Lovato va haver de fer una aturada en la seva carrera amb diverses recaigudes en què va ingressar en una clínica de rehabilitació per una sobredosi el 2018 de la qual ja està recuperada i després de la qual ha tornat a la vida pública . De fet, a la gala dels Grammy d'aquest any va cantar per primera vegada la balada 'Anyone', escrita dies abans de la seva hospitalització.

Demi Lovato també manté un perfil polític molt actiu en els últims anys. Ara ha decidit portar el seu activisme un pas més enllà i aquest dimecres va anunciar que els fans que se sumin a les campanyes a favor de el vot per a les eleccions presidencials de novembre als EUA i contra el racisme i la brutalitat policial podran aconseguir algunes de les seves pertinences.