Estrella del mar, vetlleu per nosaltres!

Dijous, dia 16 de juliol, celebrem la festa de la Mare de Déu del Carme, patrona dels pescadors, de la gent del mar i de les comunitats carmelitanes. Al nostre bisbat tenim la sort que el mediterrani banya la nostra terra des d'Arenys fins a Portbou. Com recorda la sardana «l'Empordà»: mar i muntanya en unió. Per això m'ha semblat adient oferir-vos unes notes per valorar aquesta advocació.



Santa Maria del Mont Carmel

Aquesta denominació procedeix de la muntanya del Carmel, a Israel, prop de ciutat de Haifa, i que es podria traduir com a «jardí» o «vinya», de la paraula hebrea karmel, amb el mateix significat.

L'advocació i la veneració de la Mare de Déu es remunten a un grup d'ermitans que, inspirats en Elies, el gran profeta del poble d'Israel, es retiraren a viure a la muntanya del Carmel. Del profeta Elies havien heretat la passió ardent pel Déu viu i vertader, tal com es veu reflectit en el lema del seu escut: «Em consumeix el zel del Senyor, Déu dels exèrcits».

El patriarca de Jerusalem els va donar l'any 1209 una «regla» (forma de vida) que resumeix l'ideal del Carmel: vida contemplativa, separació del món, pobresa absoluta, dejuni, meditació de la Sagrada Escriptura i treball.

Aquests devots, després de les croades, portaren a Europa l'Orde de Nostra Senyora del Carme (carmelites). Molts frares, fugint de la reconquesta musulmana de Terra Santa, es refugiaren a Xipre, a Sicília, al sud de França i a Anglaterra. Varen continuar com a eremites, però aviat, sota la direcció de sant Simó Stock, sisè general de l'orde, varen adaptar-se a la realitat occidental i es convertiren en orde mendicant.



L'escapulari

Del llatí scapula, «espatlla», és un vestit portat per alguns ordes religiosos i que cobreix les espatlles, l'esquena i el pit, i que per als homes inclou una caputxa. Progressivament s'ha anat modificant, fins a quedar en dues peces de roba amb la imatge de la mare de Déu i que es porten sota el vestit, o també s'ha substituït per una medalla. El qui el porta es compromet a pregar regularment i a mantenir la devoció a la Mare de Déu [...] (extret del Full Parroquial d'aquesta setmana).