Trump apareix per primera vegada en públic amb mascareta

El president dels Estats Units, Donald Trump, va aparèixer en públic aquest dissabte amb una mascareta per primera vegada des de l'inici de la pandèmia del coronavirus, un gest que ha despertat una gran expectativa en un moment en el qual el país debat si el seu ús ha de fer-se obligatori.



Trump va utilitzar una mascareta de color blau fosc que en un extrem tenia estampat el segell de color daurat de la presidència i que estava subjecta a les seves orelles.



El president va utilitzar aquesta protecció durant una visita a l'hospital militar Walter Reed, als afores de Washington i on tenia previst reunir-se amb el personal sanitari i militars que estan rebent tractament.



Abans de sortir en helicòpter cap a l'hospital, Trump va confirmar que portaria una mascareta, com ja havia avançat el divendres.



"Crec que portaré una mascareta, sabeu? Crec que quan vas a un hospital, especialment en aquest lloc, en el qual un està parlant amb soldats i amb gent que en alguns casos acaba de sortir del quiròfan, crec que en aquest cas és una cosa que és genial posar-se", va explicar a la premsa.



Primera vegada en públic

President @realDonaldTrump visits Walter Reed National Military Medical Centerpic.twitter.com/dHMRUM5J5a — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) July 11, 2020

Ha de ser obligatori?

Fins ara, Trump s'havia negat a portar una mascareta en públic i havia posat en dubte la seva eficàcia, alguna cosa que contradiu els consells de les autoritats sanitàries del país.Sobre aquest tema, en declaracions a la premsa, el mandatari va puntualitzar: "Mai he tingut res en contra de les mascaretes, però sí que crec que tenen un temps i un lloc adequat".Fins ara, Trump s'havia resistit a portar una mascareta perquè considera que "dóna una imatge de feblesa", segons va dir suposadament al març als seus assessors.Els demòcrates creuen que Trump s'ha negat a portar mascareta per "vanitat", mentre que analistes com la periodista experta en gènereafirmen que la seva actitud forma part d'una masculinitat mal entesa i amb la qual pretén mostrar força, com si ell estigués per sobre del virus.Quan Trump va ser vist aquest dissabte amb mascareta, va intentar oferir una imatge de fortalesa: anava envoltat de militars i membres del servei secret que no es van aturar ni un minut davant els mitjans de comunicació mentre el mandatari, al capdavant, dirigia el rumb de la comitiva.La decisió de Trump de portar una mascareta arriba just enmig d'un debat a nivell local sobre la necessitat que els governadors obliguin els seus ciutadans a tapar-se la boca i el nas per tal d'evitar que augmentin encara més els contagis, que estan aconseguint nivells rècords especialment en el sud i l'oest del país.El governador de Louisiana, el demòcrata, va ser aquest dissabte l'últim a decretar l'ús de mascaretes; de manera que actualment 20 dels 50 estats del país exigeixen el seu ús.El caràcter obligatori de les mascaretes ha creat una divisió entre aquells estatunidencs més progressistes que volen que tothom compleixi la norma i aquells més conservadors que s'oposen per motius polítics en considerar que el coronavirus és una "farsa" com va dir Trump al començament de la pandèmia.