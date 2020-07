83 superrics demanen que els apugin els impostos per lluitar contra la Covid-19

Un grup de 83 de les persones més riques del món han demanat als governs que augmentin permanentment els impostos que paguen ells i altres membres de l'elit adinerada per ajudar a pagar la recuperació econòmica de la crisi de Covid-19, segons informa El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Els superrics, incloent-hi el cofundador de gelats de Ben & Jerry's, Jerry Greenfield i l'hereva de Disney, Abigail Disney, ha demanat als nostres governs que «augmentin els impostos a persones com nosaltres». Immediatament. Substancialment. Permanentment».

«Quan la Covid-19 ataca el món, els milionaris com nosaltres tenen un paper fonamental per exercir en la curació del nostre món», han dit els milionaris en una carta compartida a 'The Guardian'. «No, no som nosaltres els que cuidem els malalts a les sales de cures intensives. No estem conduint les ambulàncies que portaran els malalts als hospitals. No estem reproveint les lleixes de les botigues de queviures ni entregant aliments porta a porta. Però tenim diners, molts diners. Diners que es necessiten desesperadament ara i continuarà sent necessari en els pròxims anys, a mesura que el nostre món es recuperi d'aquesta crisi».

Un efecte de dècades

El grup va advertir que l'impacte econòmic de la crisi del coronavirus «durarà dècades» i podria «empènyer 500 milions de persones més a la pobresa».

Entre els que van afegir els seus noms a la carta hi ha Sir Stephen Tindall, fundador del Warehouse Group i el segon home més ric de Nova Zelanda amb una fortuna de 475 milions de dòlars (435 milions d'euros); el guionista i director britànic Richard Curtis; i l'inversor irlandès John O'Farrell, que ha fet la seva fortuna invertint en companyies tecnològiques de Silicon Valley.

«Els problemes causats i revelats per la Covid-19 no poden resoldre's amb caritat, sense importar com de generosos siguin. Els líders governamentals han d'assumir la responsabilitat de recaptar els fons que necessitem i gastar-los de manera justa», diu la carta. «Tenim un enorme deute amb les persones que treballen en la primera línia d'aquesta batalla global. La majoria dels treballadors essencials estan molt mal pagats per la càrrega que porten».

El grup va enviar la carta abans de la reunió de ministres de finances i governadors de bancs centrals del G-20 d'aquest cap de setmana. Van demanar als polítics que «abordin la desigualtat global i reconeguin que els augments d'impostos sobre els rics i una transparència fiscal internacional més elevada són essencials per a una solució viable a llarg termini».

El diari britànic destaca que el nombre de persones superriques continua creixent malgrat l'impacte econòmic de la crisi del coronavirus i els bloquejos globals. Jeff Bezos, la persona més rica del món i fundador d'Amazon, ha vist créixer la seva fortuna en 75.000 milions des de principis d'any fins a un rècord de 189.000 milions de dòlars.

Hi ha més de 500.000 persones al món classificades com a ultrariques amb fortunes de més de 30 milions de dòlars. Això significa que hi ha més persones molt riques en tot el món que les poblacions d'Islàndia, Malta o Belize.