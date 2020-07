L'actriu Kelly Preston, dona de John Travolta, mor als 57 anys

L'actriu Kelly Preston, dona de John Travolta i coneguda pels seus papers en pel·lícules com 'Twins' o 'Jerry Maguire', va morir diumenge per complicacions derivades d'un càncer de pit, va informar aquest dilluns l'edició digital de la revista 'People'.

«El matí del 12 de juliol del 2020, Kelly Preston, estimada dona i mare, va morir després d'una batalla de dos anys davant el càncer de pit», va indicar un representant de la família a la publicació.

«Després de decidir dur a terme la seva lluita de forma privada, es va sotmetre a tractament mèdic durant un temps, ajudada pels seus familiars i amics més pròxims», va continuar el representant. «Era una ànima brillant, preciosa i amorosa que es preocupava profundament pels altres i que aportava vida a tot el que tocava», va afegir.

Preston i Travolta tenen dos fills: Ella, de 20 anys, i Benjamin, de 9. El gener del 2009 van patir la pèrdua del seu fill Jett, als 16 anys.

Travolta i Preston en una imatge d'arxiu | Reuters

La carrera de Preston va començar el 1985 amb un paper a la cinta 'Sin vergüenza' i va anar adquirint fama amb les seves intervencions en 'Els bessons peguen dues vegades' (1988), 'Jerry Maguire' (1996) i 'Entre el amor y el juego' (1999). Més endavant, va aparèixer a 'Camp de batalla: la Terra' (2000), 'Sentència de mort' (2007) i 'Dos canguros muy maduros' (2009).

També va aparèixer al videoclip per a la cançó 'She Will Be Loved', de Maroon 5.

La seva última intervenció en la gran pantalla va ser a 'Gotti' (2018), junt amb Travolta, on va encarnar la dona del mafiós John Gotti.

Preston i Travolta es van casar el setembre de 1991, quan l'actriu estava embarassada de Jett, el seu primer fill.

El mateix Travolta va confirmar la mort de la seva dona a través d'Instagram.

«Amb gran pena us informo que la meva preciosa dona Kelly ha perdut la seva lluita de dos anys davant el càncer de pit. Va lluitar amb coratge i l'amor i recolzament de molts (...) L'amor de Kelly i la seva vida sempre seran recordats», va apuntar l'intèrpret.