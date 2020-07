Messi i la seva família, amb iot per la Costa Brava

Tot i que el calendari de la Lliga és molt apretat pel temps perdut durant la pausa per la pandèmia de coronavirus, les estrelles del Barça busquen els dies lliures que els queden per fer activitats amb la família. Fa uns dies ja us parlàvem de la visita que Gerard Piqué i Shakira van fer a la granja La Fageda, a Santa Pau. Un altre company d'equip, el davanter argentí Leo Messi, va deixar-se veure diumenge passat per la Costa Brava, concretament per Lloret.

Segons avança Vanitatis, Messi, la seva dona i fills i altres membres de la seva família van llogar un iot de grans dimensions i van passar el dia a l'entorn de la Cala Llorell. A la tarda, van desembarcar i van passar la nit en un hotel de Lloret.

El mateix mitjà informa que el iot és un model Aicon. Es tracta d'un vaixell de 27 metres d'eslora que diposa de quatre cabines amb capacitat per allotjar 8 persones. En temporada alta, el iot es lloga per 36.000 euros setmanals.