Els bisbes de Catalunya animen els fidels a tornar a les misses presencials

Els bisbes de Catalunya, agrupats en la Conferència Episcopal Tarraconense, han animat els fidels catòlics a «tornar, de forma presencial, a la celebració de l'Eucaristia dominical», sempre guardant les recomanacions de les autoritats de cada regió sanitària.

Això sí, en un comunicat acordat en la reunió que els bisbes de Catalunya van celebrar ahir a Sant Feliu de Llobregat, els prelats dispensen els fidels que «per malaltia o qualsevol altra causa greu es veuen impedits d'assistir a les celebracions litúrgiques». A aquests, els aconsellen que «procurin unir-se de la millor manera possible a la celebració de la missa dominical», ja sigui a través de les retransmissions radiofòniques, televisives o per altres mitjans.

«Reunir-se per l'Eucaristia i sobretot en el diumenge, el Dia del Senyor, més que com un precepte, ha de ser viscut com una exigència inscrita profundament en l'existència cristiana», argumenten els bisbes, que demanen complir «amb les disposicions de les autoritats i que a cada regió sanitària segueixin amb responsabilitat les recomanacions que es vagin donant per prevenir i combatre la pandèmia de la covid».



Retorn a la normalitat pastoral

En la seva reunió, els bisbes de Catalunya, a la qual el bisbe de Lleida, Salvador Giménez, va assistir telemàticament en estar confinat a la comarca del Segrià, van reflexionar sobre el retorn a la normalitat de la vida social i pastoral a les deu diòcesis que formen la Conferència Episcopal Tarraconense.

Així, van recordar que a les catedrals de totes les diòcesis se celebraran les misses funerals pels que han mort durant la pandèmia -a la de Solsona ja es va celebrar al mes de juny i la de Lleida ha ajornat la celebració, a causa de les mesures sanitàries aplicades en aquest territori-, en què «també es resarà per a la gent gran». A Girona, la missa es farà el proper 25 de juliol, coincidint amb la festivitat de Sant Jaume.

Aquestes misses funerals també serviran, segons els bisbes, d'homenatge «a totes aquelles persones i col·lectius que han atès els malalts i alleujat el patiment dels afectats pel coronavirus i els seus familiars, o han fet que els serveis essencials seguissin funcionant».

Els prelats van rebre la visita de la monja Milagros López Gutiérrez, presidenta de l'Associació de Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya, i també del diaca permanent de l'Arquebisbat de Barcelona Josep Vidal Perelló, president de l'Associació empresarial CESOC.