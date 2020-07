Un total de 34 projectes opten a ajudes d'Afers Religiosos

Un total de 34 projectes d'arreu de Catalunya opten a ajuts d'Afers Religiosos, segons ha informat la pròpia direcció general. Concretament, hi ha 31 entitats que han sol·licitat una subvenció per a activitats per fomentar la cultura religiosa en la societat catalana, promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la convivència i difondre la realitat i l'actualitat religiosa

Després de diverses pròrrogues motivades per la declaració de l'estat d'alarma, el 10 de juny va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i de justificació corresponent a la convocatòria de les subvencions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana, promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la convivència i difondre la realitat i l'actualitat religiosa, per a actuacions realitzades l'any 2019..

Segons indiquen des d'Afers Religiosos, el conjunt de les 34 activitats presentades ha suposat una despesa de 599.195,72 ?, i en aquesta convocatòria s'ha sol·licitat un total de 384.462,06 ?.