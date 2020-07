Els famosos, fidels a l'estiu de Mallorca malgrat el coronavirus

Mallorca continua sent pol d'atracció per als rostres més coneguts del cine, la televisió, la música i el paper cuixé. La Covid-19 no ha interromput (de moment) el flux de famosos i les seves ganes de relaxar-se a l'illa, segons publica Diario de Mallorca, del mateix grup editorial de Diari de Girona.



Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones ja descansen a s'Estaca, després de passar el confinament a la seva casa de les Bermudes. L'actriu va compartir diumenge a les xarxes socials una selfie pres des de la propietat de Valldemossa i una story on el seu marit guarda la distància física amb la seva mascota a la impressionant finca, que van retirar de la venda el mes de maig passat. Segons publica la periodista María Eugenia Yagüe, l'actor hauria comprat a la seva exdona Diandra Lucker la seva meitat de l'immoble per 15 milions d'euros.





En remull, en una piscina a Andratx, es relaxa l'actor de 'Joc de trons' Pilou Asbaek. També a l'aigua, en el seu cas des d'una platja, es fotografia l'intèrpret Álvaro Morte, el Professor a la sèrie de Netflix 'La casa de papel'. S'acostuma relaxar amb la seva dona i els seus fills en una cala al costat de Port Portals. Fidel a Establiments continua sent l'actor Til Schweiger. Ja són diverses les imatges que ha compartit en el seu Instagram des de casa seva.Una altra visitant recent a l'illa ha sigut l'actriu Greta Fernández, que va ser vista amb el seu pare, el gran Eduard, per la zona de la Colònia de Sant Jordi. Nominada a un Goya per la cinta 'La hija de un ladrón', va deixar rastre a les xarxes d'un bany en una piscina de la zona de Deià. A aquest poble màgic i sobrenatural hi ha tornat també la model i cantante Pixie Geldof, filla del cèlebre productor Bob Geldof. Segurament que el seu 'crew' (amb Alexa Chung al capdavant) es reunirà amb ella al llarg de les pròximes setmanes. Aquest cap de setmana passat també va visitar la localitat de Robert Graves el model alemany Johannes Huebl, el marit d' Olivia Palerm, que l'any passat va gaudir d'un casament d'un amic a l'illa. Johannes va viatjar sol. La prova: va pujar a Instagram un moment de la videoconferència que va mantenir des de l'illa amb la seva dona.El jugador de bàsquet Rudy Fernández i la modelo Helen Lindes ja són a la seva casa mallorquina. Diumenge van gaudir d'un dia de platja a Ses Covetes.La llista de rostres coneguts a l'illa l'amplien Lorena Bernal i Mikel Arteta, Fiona Ferrer, Judith Mascó, que va estar fa unes setmanes gaudint de la platja i fent senderisme per la zona de Muro, la televisiva xef Samantha Vallejo-Nágera ('MasterChef'), Caroline Corr (la bateria del grup irlandès The Corrs) i Félix Gómez i la resta de l'elenc de la sèrie 'La caza'. Per descomptat, no s'han d'oblidar Ana Obregón, Angy, l'exfutbolista Carles Puyol, la model Vanesa Lorenzo, Leiva, Chenoa i Rosario Nadal.