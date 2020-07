Coronavirus i escola

És un dels temes que estan presents encara en l'opinió pública des que la pandèmia s'ha instal·lat en la vivència humana. Els nens i nenes, d'una forma o altra, s'han escolaritzat. I mentrestant, encara, la solució de l'escolarització s'està duent a terme a través de la presència física o virtual, amb esforços de tot el món de l'ensenyament. I justament ara ja fa setmanes que es parla de la relació entre l'Estat i l'escola privada i dels problemes de diners que això comporta i es planteja el problema de la mateixa existència de l'escola amb educació religiosa o també la possibilitat de mantenir l'escola mixta.

Aquests dies de coronavirus he tingut més oportunitats de llegir. Estava mig pendent d'un regal de Reis que no havia acabat. Un llibre magnífic sobre la història de Rússia: La Revolución Rusa de 1917, de Rex A. Wade; una edició original de Cambridge University Press. El món dels estudiants és vist com la naturalitat en el creixement del moviment revolucionari.

La ideologia marxista s'alimenta per una intencionalitat política que envaeix totes les capes de la societat. Hi ha una intervenció directa sobre l'objectiu educatiu del personal escolaritzat. L'Estat s'ha erigit en educador perquè ha triat el tipus d'home i de dona que vol. És un rapte de l'ànima infantil. La Revolució Francesa de finals del segle XVIII també és «dogmàtica». Tria pels francesos, com a aportació de l'Estat, i amb la gratuïtat corresponent, una educació sense referència al sobrenatural. Promou la laïcitat negativa. Com pot ser que tant d'amor a la llibertat no respecti la irrenunciable responsabilitat dels pares i mares que han de triar el que és millor per als seus fills, i no deixar-ho en mans d'una decisió política?