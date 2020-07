Has trobat el teu tresor?

Preparant la missa d'aquest diumenge he llegit la narració evangèlica en què Jesús ens parla d'un tresor i d'una perla de gran valor. El que ell inicia i anuncia, el Regne de Déu, és comparat amb la troballa d'un gran tresor amagat en un camp, i amb una perla de gran valor que troba un comerciant.

Els qui han descobert on són el tresor i la perla inverteixen tot el que tenen per arribar a posseir-los, atès el seu gran valor.

Cal retenir els conceptes «tresor», «perla» i «inversió».

He pensat que la narració es pot concretar i aplicar a la nostra vida, perquè tots cerquem allò que és molt valuós per a nosaltres i és del tot desitjable. I més encara tenint en compte que aquests dies són, per a molts, dies de lleure, de descans, de cercar allò que més ens satisfà. Però la narració també val per als qui aquests dies han de treballar.

Podem entendre que el veritable tresor i la perla valuosa és el que Jesús ofereix, la seva proposta de viure com a fills de Déu i germans de veritat. Es tracta, certament, del manament d'estimar Déu amb tot el cor, amb tot el pensament, amb tot el nostre ésser, i d'estimar els germans tal com Jesús ens ha estimat. Cal remarcar que això és possible perquè Déu ens ha estimat primer, Jesucrist ens ha redimit i hem rebut l'Esperit Sant.

És molt important ser conscients que aquesta proposta és el tresor o la perla fina. «Tresor» és la metàfora amb què ens referim a algú o a quelcom que sacia els nostres desigs; és alguna cosa que val la pena tenir i que canvia del tot les nostres vides. Fixem-nos que les mares, acaronant tendrament els seus nadons, els repeteixen: «Ets el meu tresor!». I que els enamorats es repeteixen sovint: «Ets el meu tresor». I també, referint-nos a una persona que admirem, col·loquialment diem que «és un tresor» o que «és fabulosa», que ve a ser el mateix. Constatem que sempre es dona l'admiració, la sorpresa per la situació viscuda, per la troballa.

Jesús ens urgeix a descobrir Déu, el Pare que estima la humanitat, que vol regnar en una comunitat de germans, com el gran tresor i la perla més valuosa. Heus aquí el que hauria de ser «la meravellosa sorpresa». La idea central i objecte [...] (extret del Full Parroquial).