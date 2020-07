Les monges de Sixena abandonen el monestir per la falta de tranquil·litat

La vintena de monges de la comunitat de Betlem que viuen al monestir de Sixena van marxar aquest dimarts del monestir, tal com van comunicar el desembre passat a la Direcció de Patrimoni Cultural de l'Aragó. Les monges ja van argumentar al desembre que la raó de la seva sortida era que no acabaven de trobar les condicions favorables per a la seva «vocació de silenci» ni per dur «una vida amagada» des que el monestir es va obrir al públic per visitar les obres traslladades des del Museu de Lleida fins al monestir de Vilanova de Sixena l'11 de desembre del 2017.

Des del primer moment, les monges residents al monestir ja van expressar el seu malestar pels dies i els horaris de visites proposats pel Govern aragonès i es van oposar a les visites entre setmana, fet que ha propiciat que finalment acabessin abandonant aquesta ubicació.

La Plataforma «Sijena Sí'»ha informat a través d'un comunicat de la sortida de les monges del monestir els ha agraït la seva presència durant 35 anys.