Les principals confessions rebutgen que es limiti el nombre d'assistents al culte

El Grup de Treball Estable de Religions-Consell Interreligiós s'ha mostrat en contra de la limitació d'assistència als serveis religiosos a causa del coronavirus. En un comunicat, l'entitat -que representa les comunitats catòlica, jueva, protestant, musulmana i ortodoxa- considera que les resolucions dictades que restringeixen a deu persones l'assistència als actes religiosos no estan «degudament justificades». Es tracta d'una mesura recomanada pel Procicat arrel de l'augment de rebrots de la covid-19 en diferents àmbits del territori.

Els representants de les confessions amb més arrelament a Catalunya subratllen que la defensa de la salut dels ciutadans és una qüestió prioritària per a les confessions religioses, però també recorden que la defensa de la llibertat religiosa és un dret fonamental i que s'ha de trobar la manera d'harmonitzar aquests dos drets. Per això, lamenten que, malgrat les gestions que han fet davant la presidència de la Generalitat i la mediació de la consellera de Justícia, Ester Capella, i la direcció general d'Afers Religiosos, davant del Procicat, aquest hagi optat per mantenir la recomanació d'aquesta restricció d'aforament.

Davant d'aquesta situació, els membres d'aquestes comunitats religioses manifesten que no estan conformes amb les resolucions preses, perquè les consideren «discriminatòries, no equitatives i no coherents» si es comparen amb altres mesures «més àmplies i flexibles» establertes en altres àmbits com la restauració, la cultura, l'accés a les platges o els casals d'estiu.

Més enllà de les mesures habituals d'higiene, mascareta i distància social, el Procicat estableix algunes recomanacions específiques en cas de rebrots com els que estan sorgint durant aquestes últimes setmanes. En aquest sentit, una de les principals propostes és recomanar a la població que es quedi a casa, especialment la població de risc i les persones més vulnerables, i retransmetre els cultes i realitzar la resta d'activitats religioses per via telemàtica. A més, s'indica que les activitats religioses s'han de limitar al temps imprescindible.

D'altra banda, s'ha d'evitar el contacte físic entre assistents, i si es disposa de dos accessos, utilitzar-ne un per a l'entrada i l'altre per a la sortida. A més, s'ha de revisar la circulació interna dins del local per evitar el contacte entre persones, especialment si és de cara.

A més, no es poden utilitzar els espais exteriors dels edificis ni la via pública, així com tampoc els passadissos o els espais laterals interiors dels edificis. Tampoc es permet fer servir aigua beneïda ni les ablucions, i en cas que el culte requereixi anar descalç, s'han d'utilitzar catifes individuals. Les sabates s'han d'embossar degudament en un espai previst específicament.

A més, cal evitar la distribució de llibres o similars, tocar objectes de devoció i l'actuació de corals. També s'ha d'evitar el contacte amb les imatges.