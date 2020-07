Instagram bloqueja un vídeo de Madonna amb informació falsa de la Covid

Madonna, que tantes vegades ha desafiat a Instagram amb les seves provocatives fotos, acaba de rebre un bon revés de la xarxa social, que li ha eliminat una publicació per difondre informació falsa sobre una suposada cura de la Covid-19, la qual també havia esbombat el president dels Estats Units, Donald Trump, a Twitter.

En el seu 'post', davant 15,4 milions de seguidors, Madonna afirmava que una vacuna provada havia estat disponible durant mesos, però es mantenia en secret «per permetre que els rics s'enriquissin i els pobres i els malalts emmalaltissin».

A aquest text va adjuntar un vídeo en què una doctora anomenada Stella Immanuel elogia la hidroxicloroquina com una cura miraculosa de coronavirus, tot i que el medicament no té suport científic contra la Covid-19.

«Hem eliminat aquest vídeo per fer afirmacions falses sobre cures i mètodes de prevenció per a la Covid», ha explicat a l'agència AFP una portaveu de la xarxa social de Facebook.

La publicació de Madonna es va eliminar, però les captures de pantalla van mostrar que Instagram abans l'havia etiquetat com a «informació falsa, revisada per verificadors de fets independents» amb un enllaç a un lloc que desacredita el vídeo. Madonna havia titulat la seva publicació amb un messiànic «La veritat us farà lliures».

Aquesta setmana el president Trump va tuitejar diversos clips del vídeo als seus 84 milions de seguidors, abans que la xarxa els eliminés.

Dimarts el seu fill Donald Trump Jr va ser suspès temporalment de Twitter després que també compartís parts d'aquest vídeo 'fake'.

Al maig la mateixa Madonna va explicar com també havia passat el coronavirus –després d'un viatge a París– i com l'havia superat.