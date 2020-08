El papa Francesc crida a treballar per posar fi al tràfic de persones

El papa Francesc ha denunciat aquesta setmana que el tràfic de persones, un crim que segons els últims informes de l'Organització Nacions Unides (ONU) afecta sobretot a dones i nenes, és una «ferida en el cos de la humanitat contemporània».

«El tràfic de persones continua essent una ferida en el cos de la humanitat contemporània», va assenyalar dijous el pontífex en un missatge al seu compte de Twitter, coincidint amb el Dia Internacional contra el Tràfic de Persones. De la mateixa manera, Francesc va agrair la tasca de tots aquells que treballen per erradicar aquestes pràctiques: «Dono gràcies de tot cor a tots els que treballen a favor de les víctimes innocents d'aquesta mercantilització de la persona humana», va manifestar, abans de concloure: «Encara queda molt per fer!».



Lluita contra el canvi climàtic

D'altra banda, el sacerdot indi Joshtrom Kureethadam, encarregat de l'àrea ecològica en el Dicasteri per a la Promoció del Desenvolupament Humà Integral del Vaticà, considerat per a molts la mà dreta del Papa en temes de canvi climàtic, ha assegurat que l'Església universal encara no ha passat «a l'acció» en aquesta matèria, alhora que ha convidat a posar rumb cap a un model del tot sostenible d'aquí a una dècada.