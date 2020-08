El papa Francesc dona 250.000 euros a l'Església del Líban per la tragèdia

El papa Francesc ha enviat, a través del Dicasteri per al Servei de Desenvolupament Humà Integral, una primera ajuda de 250.000 euros per atendre les necessitats de l'Església libanesa davant el moment actual, segons ha informat Vatican News.

Aquesta donació busca ser un signe de l'atenció i proximitat del pontífex cap a la població més vulnerable del país i de la seva proximitat a les persones que es troben en greus dificultats.

L'ajuda va ser transmesa a través de la Nunciatura Apostòlica de Beirut i s'utilitzarà per atendre els afectats per les explosions esdevingudes dimarts passat en el port. Fins ahir, ja eren 154 els morts per l'explosió d'un dipòsit de més de 2.700 tones de nitrat d'amoni en el port de la capital de Líban, Beirut, segons van anunciar el Ministre de Salut del país, Mohamad Hasán.

El passat 5 d'agost, Francesc va tenir unes paraules de record per als afectats per aquesta tragèdia al final de l'Audiència General de tots els dimecres: «Resem per les víctimes i les seves famílies; i resem pel Líban perquè, amb el compromís de tots els seus components socials, polítics i religiosos, pugui fer front a aquest tràgic i dolorós moment i, amb l'ajuda de la comunitat internacional, superar la greu crisi que travessa».

D'altra banda, a principis d'aquesta setmana el pontífex va enviar un missatge dirigit al governador de la Prefactura d'Hirsohima, Hidehiko Yuzaki, en motiu del 75è aniversari de la primera bomba atòmica. «Només sense armes nuclears el món pot aspirar a la pau», va demanar el Papa. El Sant Pare va enviar una cordial salutació als organitzadors i participants en l'acte de commemoració del bombardeig nuclear d'Hiroshima.