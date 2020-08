El Papa afirma que la indiferència o l'egoisme són més greus que la covid

El papa Francesc ha denunciat l'existència de «patologies socials més greus» que la pandèmia, com l'egoisme o la indiferència, en subratllar que qui intenta «grimpar» o passar per sobre els altres com si fos «superior» destrueix l'harmonia que Déu ha creat i que per sobre de tot significa «servei».

La pandèmia també ha posat en evidència «patologies socials que distorsionen la visió de la persona, ignorant la seva dignitat i el seu caràcter relacional, i que fomenten la cultura de l'usar i tirar, transformant l'ésser humà en un bé de consum», ha declarat el pontífex.

D'aquesta manera, Francesc ha convidat la societat a no mirar els altres «com si fossin objectes»,sinó com a éssers amb una «dignitat inalienable que té serioses implicacions socials, econòmiques i polítiques».

Així, ha fet referència al fet que, en la cultura moderna, la referència més pròxima al principi de la dignitat inalienable de la persona és la Declaració Universal dels Drets Humans.

El pontífex va fer aquestes reflexions dins del cicle de catequesi dedicat a les qüestions urgents que la pandèmia va posar en relleu, sobretot les malalties socials a la llum de l'Evangeli.