Mor el germà petit de Donald Trump, el «millor amic» del president dels EUA

Robert Trump, el germà peti del president dels Estats Units, Donald Trump, ha mort aquest dissabte als 71 anys en un hospital de Nova York, segons ha informat en un comunicat el mandatari, que ha descrit al mort com el seu "millor amic".



"És amb molt pesar en el meu cor que comparteixo que el meu meravellós germà, Robert, ha mort pacíficament aquesta nit. No sols era el meu germà, era el meu millor amic", ha dit Trump en un comunicat difós per la Casa Blanca.







From President @realDonaldTrump on the passing of his brother and best friend, Robert - "We will meet again": pic.twitter.com/1mBgx1td26 — Kayleigh McEnany (@PressSec) August 16, 2020

"L'extranyaré molt, però ens tornarem a trobar. La seva memòria perdurarà per sempre en el meu cor. Robert, t'estimo. Descansa en pau", ha conclòs Trump.El president s'havia desplaçat aquest divendres a Nova York per poder visitar al seu germà, després de revelar que estava ingressat en un hospital d'aquesta ciutat i que ho estava "passant malament", encara que sense donar detalls sobre la seva malaltia.Segons un amic de la família Trump que ha parlat amb el diariTimes sota condició d'anonimat, Robert havia sofertrecentment a conseqüència d'una, i en les últimes setmanes la seva salut es va deteriorar fins al punt de què ja no podia parlar per telèfon.El mandatari i el seu germà menor van tenir alts i baixos en la seva relació, però l'any 2016 Robert va dir que feia costat "al cent per cent" la candidatura de Donald a la presidència dels Estats Units, i li va abraçar la nit de la seva victòria electoral.Al juny d'enguany, Robert Trump va iniciar una acció legal per a intentar detenir la publicació del llibre sobre l'ara president dels EUA escrit per la seva neboda, filla del seu germà gran ja mort,Encara que no va aconseguir el seu objectiu, Robert va demostrar amb aquesta batalla legal la seva lleialtat al mandatari estatunidenc, que valora aquesta qualitat per sobre de tot entre els seus afins.Molt més callat que el president, Robert Trump intentava mantenir-se lluny de les mirades públiques i es va ajustar a aquest costum des que el seu germà va arribar a la Casa Blanca.Com a benjamí dels cinc germans Trump, a Robert mai se li va preparar per a prendre les regnes de l'imperi immobiliari familiar, i va quedar per tant aïllat de molta de la pressió i disciplina que el seu pare va exercir sobre els seus dos fills majors, inclòs Donald, d'acord amb el Times.Robert, que mai va tenir fills però va criar com si fos seu al descendent de la seva primera dona,, va començar la seva carrera a Wall Street, però va acabar treballant per al seu germà com a executiu en l'empresa familiar.En el seu llibre, Mary Trump descriu així la dinàmica entre els dos germans: "Donald havia descobert molt aviat el fàcil que era ficar-se sota la pàl·lida pell de Robert i empènye'l més enllà dels seus límits, era un joc al qual mai es va cansar de jugar".La relació entre tots dos es va afeblir el 1990, quan Donald va culpar a Robert dels problemes amb l'obertura d'un casino a Atlantic City. El germà menor es va distanciar dels negocis clau de l'empresa durant anys, i tots dos no es van reconciliar fins que el major va decidir presentar-se a la Casa Blanca, segons el New York Times.A més del president, a Robert Trump li sobreviuen les seves dues germanes majors,, i la seva segona esposa,