Mor per coronavirus la germana d'Evo Morales

Esther Morales, germana de l'expresident de Bolívia Evo Morales, ha mort als 70 anys d'edat a conseqüència de la malaltia provocada pel coronavirus, segons ha informat aquest diumenge el propi exmandatari en el seu compte de Twitter.



La germana de l'expresident estava internada en un hospital de la regió boliviana d'Oruro, a l'ala de cures intensives, des del passat 9 d'agost, ja que presentava complicacions mèdiques de base.



Morales, que es troba a l'Argentina després de dimitir per la força del seu càrrec durant un pronunciament a la fi de l'any passat, va presentar els seus respectes a la seva germana major i va lamentar la impossibilitat de plorar la seva mort a Bolívia.



"Per què tant d'odi, racisme i persecució política que m'impedeixen veure, per última vegada, a la meva única germana. Per a mi, Esther, va ser la meva mare. La història jutjarà", ha tuitat el president deposat.



"Esther va ser una mare. Quan de dirigent em detenien i confinaven ella em defensava i reclamava per la meva llibertat. Em va acompanyar en els moments més durs sense importar represàlies. Mai va ocupar càrrecs públics, i això va provocar al 2019 la cremació de la seva casa i la van perseguir", va afegir el mandatari.





"Em dol no acomiadar-me de la meva germana, que era una mare per a mi, per tal d'agrair-li el seu amor, la seva honestedat i valor acompanyant-me i patint fins a detencions, com a Oruro, l'any 2002, per demanar la meva llibertat", ha conclòs.La presidenta interina de Bolívia,, ha donat les seves condolences a Twitter. "Ha mort Esther Morales, germana d'Evo Morales. El meu sentiment de solidaritat per a la seva família. La salut, la vida o la tristesa de la partida, són coses que estan més enllà de la política", ha escrit.