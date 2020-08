L'abadia de Montserrat ha habilitat un nou sistema gratuït de reserves per accedir a la missa conventual, a la pregària del migdia a càrrec de l'Escolania i per pujar a venerar la imatge de la Mare de Déu al Cambril. Es tracta d'una pàgina web, que entrarà demà en funcionament, a través de la qual els visitants podran assegurar-se l'entrada, que s'ha vist reduïda per complir amb els aforaments.