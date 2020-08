Dulceida anima a visitar el museu Dalí de Figueres

La popular influencer Dulceida va visitar fa uns dies el Teatre-Museu Dalí de Figueres i va animar vivament a visitar-lo i descobrir-lo.





Dulceida, al museu Dalí en una «storie» que va penjar a les xarxes socials · @Dulceida

Segons va explicar als seus seguidors a través de diferents stories a Instagram feia molt de temps que tenia ganes de venir al centre museístic perquè, es declara,. Va anar penjant diferents vídeos sobre la seva visita, incidint en alguns detalls del museu que el fan únic i singular al món. També va explicar les noves mesures de seguretat imposades al centre museístic figuerenc. «M'ha encantat la visita, mereix molt la pena», explica tot afegint que va comprar les entrades on line «per no quedar-nos sense». «A totes les sales hi ha desinfectant i has d'anar amb mascareta, i mai hem estat molta gent en una mateixa sala, molt recomanable», finalitza.Dulceida està passant uns dies a la Costa Brava amb la seva parella, la gironina Alba Paul . Aquest diumenge, van penjar una fotografia amb les illes Medes de fons.