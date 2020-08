El cas del fill ganxó de Julio Iglesias arriba a l'ONU

Després d'anys de lluita per ser reconegut legalment com a fill de Julio Iglesias, Javier Santos ha vist com l'Audiència Provincial desestimava la seva demanda de paternitat per tractar-se d'un cas ja jutjat pel Tribunal Suprem l'any 1990. No obstant això, la lluita del seu advocat, Fernando Osuna, perquè la justícia admeti la veritat biològica com a veritat processal, comença a donar els seus fruits. I ara el "Comitè Internacional sobre Desaparicions forçoses, Detencions arbitràries i Delictes de genocidi i de lesa humanitat" ha denunciat el cas davant el Comitè de Drets Humans de l'ONU.

L'advocat de Javier, Fernando Osuna, que, satisfet per aquest tomb en el cas de paternitat contra Julio Iglesias, afirma el següent: "El cas de Javier Santos es troba sent investigat i estudiat per un organisme internacional en defensa dels drets Humans perquè entén aquest Organisme internacional que hi ha vulneració, que s'estan infringint determinats drets constitucionals com són l'article 39 i l'article 24 i el 15 de la Constitució Espanyola. No s'estan protegint els drets de la família i això entra de ple en l'àmbit d'aquesta actuació de l'organisme internacional.

Està prenent molt d'interès aquesta entitat en vetllar pels drets de Javier Santos, drets constitucionals que entren de ple en la carta de Nacions unides de protecció de tots els fills. Troben una sèrie d'infraccions i estan tractant d'ajudar en aquest sentit a Javier Santos. Javier Santos està molt content, molt satisfet que el seu cas entri de ple en els Drets Humans, protegit per la normativa internacional i sobretot molt expectant i entusiasmat amb què el seu cas s'estigui tractant per organismes internacionals.

La veritat científica, genètica, ha de prevaler sobre qüestions purament formals i procedimentals. Genèticament, científicament, Javier Santos és fill de Julio Iglesias i aquesta veritat científica ha de prevaler sobre altres qüestions purament formals, així ho defensa el Tribunal Europeu d'Estrasburg de Drets Humans, el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem "