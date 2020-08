Gigi Hadid posa lluint embaràs

Les imatges del seu embaràs s'han fet esperar, però finalment la supermodel Gigi Hadid les ha compartit amb els 56 milions de seguidors que té a Instagram, i a poques setmanes de donar a llum el mes que ve. La model segueix així una tradició de posats que ens remet a primers dels 90, quan l'actriu Demi Moore va aparèixer nua subjectant la seva panxa d'embarassada (de la seva segona filla) en una foto d'Annie Leibovitz per a la portada de la revista Vanity Fair.





La model nord-americana posa en una sèrie de fotos en blanc i negre signades per, que han treballat en nombroses sessions per a les millors revistes de moda. Llueix conjunts de transparències que deixen al descobert la seva figura d'embarassada en pla deessa grega.(fent créixer un àngel), ha escrit ella al costat de les imatges, que han estat aplaudides per moltes dels seus col·legues, començant per les models brasileresi seguint per dissenyadors comGigi Hadid i la seva parella, el britànic, excantant de One Direction, de 27 anys, han portat l'embaràs com la seva relació, amb molta privacitat.Des que es va conèixer que anaven a ser pares, a la fi d'abril, gairebé no han transcendit detalls. La model, que és imatge de, i la seva parella es van recloure en el ranxo que la mare de Gigi,, té a Pennsilvània, encara que segons diversos mitjans ja estarien instal·lats a Nova York. Ell, per part seva, porta temps amb la seva carrera en solitari però retirat dels escenaris, i no precisament per la crisi sanitària: va confessar en una entrevista que pateix pànic escènic.Gigi i la seva germana Bella són dues de les models més sol·licitades en els últims anys i figuren en el llistat de Forbes entre les 10 que més diners guanyen. Han desfilat per a Victoria's Secret i recorregut les principals passarel·les internacionals. Ambdues són filles de la exmodeli del magnat immobiliariGigi i Zayn es van conèixer l'any 2015, quan ella acabava de trencar la seva relació ambi ell el seu compromís amb. Després de mesos de pistes a les xarxes socials, la parella va protagonitzar un videoclip per a la revista Vogue al 2016, any en què la catifa vermella de la gala MET va acollir el seu primer posat oficial. La seva relació no ha estat exempta d'alts i baixos. Al març del 2018 van trencar, encara que després van tornar i van decidir ser pares.