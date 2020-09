Troben mort el DJ i productor Erick Morillo a la seva casa de Miami

El DJ i productor Erick Morillo, un dels màxims representants del so house i amo del prestigiós segell discogràfic Subliminal Rècords, ha estat trobat mort a la seva casa de Miami.

El Departament de Policia de Miami Beach ha iniciat una recerca sobre la mort de l'artista, autor de l'èxit internacional 'I Like To Move It', que va llançar sota el pseudònim Reel 2 Real.

L'oficial Ernesto Rodríguez del Departament de Policia de Miami Beach ha indicat que s'ha rebut una trucada al voltant de les 10.42 hores (hora local) en el domicili del DJ i que es troben en l'etapa preliminar de la recerca, segons recullen mitjans estatunidencs.

D'origen colombià però criat a Nova Jersey, Morillo ha realitzat remescles per a artistes de la talla de Whitney Houston, Bassements Jazz, Puff Daddy o Boy George.

Amb el seu propi segell, Subliminal, des de 1997, va ser tres vegades guanyador del premi al millor DJ house en els DJ Awards i guanyador del premi al millor DJ internacional el 2002, 2006 i 2009.

La seva mort arriba després que a principis d'agost fos detingut per una presumpta agressió sexual després de ser acusat d'haver violat a una dona el mes de desembre passat.