Les entitats laïcistes rebutgen l'assignatura de religió islàmica a l'escola

Les entitats en defensa de la laïcitat de Catalunya rebutgen la introducció de l'assignatura de religió islàmica a les escoles i instituts que començarà com a pla pilot aquest proper curs 2020-21 i demanen una educació lliure de dogmes i sense adoctrinament.

Les entitats Ateus de Catalunya, Europa Laica - Catalunya Laica i la Fundació Ferrer i Guàrdia rebutgen en un comunicat conjunt que «s'utilitzin els centres per ensenyar dogmes i fer proselitisme». En el text, diuen que la introducció de l'assignatura de religió islàmica «equipara els privilegis de la religió islàmica amb els de la religió catòlica, avança en la segregació de l'alumnat segons les seves creences» i «és un pas enrere per a l'assoliment d'una educació laica».

Per a les tres entitats, «l'espai per a la formació religiosa, catòlica, islàmica o de qualsevol confessió, no han de ser els centres educatius i no ha de ser finançada amb fons públics». Així mateix, defensen l'educació laica perquè «és integradora i inclusiva, perquè respecta les creences de l'alumnat sense imposar cap sobre les altres». Per això, defensen que «l'assignatura de religió, de qualsevol confessió, ha de quedar fora de les escoles sostingudes amb fons públics».

Les entitats aclareixen que «en cap cas obviem la importància històrica i cultural de la religió», però aquests coneixements «es poden ensenyar transversalment des altres assignatures com la història o les ciències socials».

El Departament d'Educació de la Generalitat ha creat un pla pilot en escoles públiques de Barcelona, el Baix Llobregat, Girona i Tarragona per impartir la matèria de Religió Islàmica durant aquest proper curs 2020-2021. El pla pilot, que Educació va publicar aquest passat dimecres a forma de resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), preveu que Religió Islàmica s'imparteixi preferentment en el primer curs de l'educació primària i a primer d'ESO.

Les entitats han demanat al conseller d'Educació, Josep Bargalló, que adopti mesures per evitar la segregació per creences, que avanci en la construcció d'una escola laica, inclusiva i que respecti la diversitat en un model que fomenti la lliure consciència i el pensament crític de l'alumnat.