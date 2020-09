El Papa avisa que no n'hi haurà prou amb «la ciència» per superar la COVID

El Papa avisa que no n'hi haurŕ prou amb «la cičncia» per superar la COVID

El Papa ha advertit que per superar la pandèmia, no n'hi ha prou només «la ciència i la tècnica». «En la tragèdia que tortura la humanitat, no n'hi ha prou amb la ciència i la tècnica. L'element decisiu ha estat el suplement de generositat i de valor posat en joc per tantes persones», va assenyalar el pontífex en un missatge dirigit al fòrum internacional «Casa d'Europa» que cada any reuneix a Cernobbio, al nord d'Itàlia, per reflexionar sobre el futur del vell continent.

Per al Papa, la humanitat ha viscut un moment de «solidaritat del patiment» ja que, segons va denunciar, la societat no ha estat capaç «de ser solidària a fer el bé i a compartir les riqueses», fet que es tradueix en una crisi econòmica de conseqüències encara incertes. El pontífex va deixar clar que el coronavirus ha mostrat d'un costat «la grandesa de la ciència» però també «els seus límits», de la mateixa manera que ha trontollat l'«escala de valors que situa en el cim els diners i el poder» per portar els homes a «prescindir del superflu i a tornar a l'essencial».

«Les lliçons apreses i la incertesa en què vivim ens empenyen a sortir del paradigma tecnocràtic, entès com a enfocament únic o dominant dels problemes, amb la seva lògica de domini sobre les coses i la presumpció errònia que existeix una quantitat il·limitada d'energia i de mitjans», va dir. Per això, el Papa va instar a dur a terme en la societat un «canvi de mentalitat» que «ampliï la mirada i orienti la tècnica, posant-la al servei d'un model de desenvolupament més sa, més humà, més social i més integral». En aquest sentit, va instar el món a una «conversió ecològica» que comporti un «esforç de creativitat» per forjar «camins nous i originals per al bé comú».