Paz Padilla revela a «Sábado Deluxe» com va viure la mort de la seva «mitja taronja»

Ahir dissabte 5 de setembre, Paz Padilla realitzava la seva primera aparició pública oficial després de la pèrdua del seu marit, Antonio Vidal. Ho feia en el programa 'Sábado Deluxe' on va poder expressar a la seva manera, sens falta de sentit de l'humor i bromes, com va rebre la notícia que l'amor de la seva vida, la seva mitja taronja, tenia un tumor terminal i com va viure els últims mesos de vida d'Antonio.



En iniciar l'entrevista, la humorista va demanar al programa que no es mostressin imatges de la seva vida amb Antonio, per la qual cosa la trobada es va realitzar amb un estrellat firmament de fons. A mesura que avançava en el seu discurs, la gaditana va accedir a veure imatges davant les quals no va poder reprimir les seves llàgrimes, sobretot en escoltar la veu de la seva mare en un dels vídeos que van emetre recordant la fortalesa i els ànims que Dolores Díaz li donava a la seva filla.



L'esquinçador testimoniatge de Paz Padilla, malgrat estar edulcorat pels seus acudits, revela com la presentadora va haver d'afrontar la mort de la seva mare mentre es preparava per a la del seu marit, un temps en el qual el protagonista ha estat l'amor. "He aparegut en la seva vida per a ajudar-lo a morir. L'única cosa que li he donat ha estat amor, amor del bo, del blanc", comentava Paz. El confinament li va permetre estar al costat d'Antonio en la seva última fase, han pogut fer de tot, però hi ha una cosa que se'ls va quedar pendent i que ella mateixa confessava: "Fer junts un fill, set o vuit".





Reincorporació immediata

Malgrat aquest cop dur, la presentadora de 'Sálvame' no es tanca a l'amor: "Estic en la vida perquè tinc un do, l'amor". No obstant això, la gaditana sap amb certesa que no es tornarà a enamorar com ho va fer d'Antonio. Era la seva mitja taronja i espera que torni a recollir-la, "però que tard", afegia amb un somriure.La presentadora va voler agrair a Mediaset l'afecte que li han mostrat en aquests difícils moments en els quals li han deixat clar -des dels seus caps, "la nau nodridora", com ella la nomena, que eren els únics que coneixien la malaltia d'Antonio i pel que ella estava passant, fins als seus companys- que són una veritable família. Per a finalitzar, Paz va rebre la visita de la seva filla,, qui va voler donar les gràcies a la seva mare perquè, amb el seu testimoniatge, "ha ajudat a moltes persones".Després d'estar setmanes allunyada del focus, ara toca tornar a la petita pantalla. Paz Padilla tornarà a posar-se al capdavant de les tres edicions diàries de 'Sálvame' dimecres que veLa comunicadora conduirà el programa aquest dia i també el dijous, substituint a, que, del 10 al 13 de setembre, es pujarà a l'escenari delper a tornar a protagonitzar 'Desmontando Séneca', l'obra teatral que va haver de paralitzar-se pel coronavirus.