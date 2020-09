Càritas va rebre tres cops més peticions d'ajuda al principi del confinament

Càritas de Catalunya va rebre durant les primeres setmanes de confinament per la pandèmia gairebé tres vegades més peticions d'ajuda que al febrer, i es van incrementar un 63% les persones ateses d'urgència. Segons l'entitat, el confinament per la pandèmia «ho va aturar tot, però Càritas no va tancar». Dos de cada tres projectes van seguir funcionant de forma presencial o telemàtica, es van incrementar un 63% les persones ateses d'urgència i es van duplicar les ajudes per necessitats bàsiques: primer aliments, després diners per pagar l'habitatge i més tard informàtica.

El 36% dels sol·licitants d'ajuda era el primer cop que acudien a Càritas o feia més d'un any que no hi anaven. No tots necessitaven ajuda material, sinó orientació i assessorament sobre recursos públics, així com suport emocional.



Impacte social i econòmic

Anna Roig, representant de la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya, va fer una breu anàlisi sobre l'impacte social i econòmic de la covid-19 a les famílies ateses per Càritas. Roig va destacar que un 68% dels membres de les llars ateses per Càritas en edat laboral estaven a l'atur, fet que suposa un augment de 21 punts percentuals respecte a principis de març.

Això ha provocat que els ingressos de les llars hagin caigut un 33%, ingressant de mitjana uns 536 euros mensuals davant dels 797 del febrer. Els ingressos per treballs formals han caigut un 41% i els del treball informal, un 73%. A més, la meitat de les llars ateses per Càritas han tingut dificultats per fer front a la hipoteca o el lloguer, o no han tingut prou diners per pagar els subministraments.

Les dades, extretes de 550 entrevistes realitzades a llars catalanes acompanyades per Càritas, demostren que, actualment, 1 de cada 4 llars no disposa de cap ingrés i la meitat tenen problemes per pagar el lloguer o la hipoteca. El 61% dels enquestats diuen que a casa seva ha crescut l'ansietat i els problemes per dormir, i el 29% dels menors han reduït el seu rendiment escolar.

De fet, en un 12 per cent de les llars amb menors algun progenitor ha renunciat a una feina per fer-se'n càrrec i en un 3% de les llars hi ha hagut menors de fins a 10 anys sols més de dues hores perquè els progenitors poguessin treballar.



Ingrés mínim

En aquest context, Roig va demanar un canvi de paradigma, en què s'abordi la garantia d'ingressos mínims per a totes les persones; la regulació del sector immobiliari (sobretot pel que fa a l'habitatge de lloguer); un canvi de model productiu; generació de feina estable i de qualitat, especialment per als joves; canvis en la política migratòria i d'asil, la creació d'un nou pacte polític que garanteixi les pensions actuals i futures, així com el suport real a la petita i mitjana empresa, entre d'altres.



Sense superar la crisi de 2008

El cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona i bisbe delegat de la Conferència Episcopal Tarraconense a Càritas Catalunya va considerar que les dades d'aquesta memòria «constaten que s'està molt lluny de superar la crisi que va començar l'any 2008, i més tenint en compte els estralls que ha originat la pandèmia». «La covid-19 ens ha obligat a reorganitzar la vida de l'Església i també el servei que Càritas fa des de les parròquies i arxiprestats. En aquest temps de pandèmia i de confinament, hem d'agrair l'acció desplegada per Càritas juntament amb altres institucions de servei i de solidaritat», va dir.

Omella va destacar la tasca imprescindible de les 12.991 persones voluntàries i dels 595 professionals de l'entitat, remarcant l'arribada de 625 nous voluntaris durant la covid-19. Així mateix, ha donat les gràcies als 13.863 socis i donants i a les 1.269 empreses.

«Tenim per endavant un temps de greus dificultats econòmiques i socials i, davant d'aquesta situació, no podem tancar els ulls ni el cor. Cal estar al costat dels més vulnerables, amb un acompanyament fratern i compromès».