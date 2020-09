Bertín Osborne carrega contra Enrique Ponce: "No pots humiliar una dona que porta més de 20 anys amb tu"

Bertín Osborne ha estrenat el seu nou programa a Canal Sur mullant-se sobre un dels assumptes d'actualitat de la crònica rosa. El presentador d' 'El show de Bertín' ha carregat durament contra Enrique Ponce en ser preguntat per la seva opinió sobre la relació que manté amb Ana Soria: "Un ha de ser un cavaller i has d'arreglar les coses a casa teva".

"No pots humiliar una dona que porta amb tu més de 20 anys i amb la qual tens 2 filles. No pots saltar-se a la torera la relació que has tingut amb algú que s'ha menjat les teves cornades, els teus marrons i les teves males estones. Arregla la situació a casa teva, queda com un senyor i, després, ves a fer el que vulguis i a pintar 'cors' a la sorra", va assegurar Osborne, rebent l'aplaudiment del públic que era al teatre en què es produeix el programa de la televisió pública andalusa.

Bertín va assegurar que sabia perfectament el que havia passat entre Enrique Ponce i Paloma Cuevas, afegint que fins i tot havia parlat molt sobre aquest assumpte: "A mi em sembla bé tot, però un ha de portar-se com un senyor i tenir coherència en aquesta vida".

De totes maneres, l'artista també va desitjar que la relació del torero amb Ana Soria durés molt de temps, assegurant que entenia perfectament que una persona s'enamorés d'una altra, independentment de l'edat que té, perquè és una cosa que a ell també li ha passat: "Si ocorregués a l'inrevés, també em semblaria bé".