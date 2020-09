El bisbe Pardo encoratja els nous rectors a practicar la «pastoral de la senzillesa»

Dijous al matí es va celebrar a la seu del Bisbat de Girona la presa de possessió dels nous càrrecs paroquials i diocesans que van ser nomenats a finals de juliol. A causa de les restriccions derivades de la pandèmia de la covid-19, l'acte va haver de reduir el seu aforament habitual, de manera que en aquesta ocasió es va comptar amb una representació de la Cúrisa diocesana.

El bisbe de Girona, Francesc Pardo, va encoratjar els nous rectors a practicar «la pastoral de la senzillesa», que va definir com una «pastoral del servei quotidià» en aspectes com l'atenció als fidels, la catequesi o l'administració dels sagraments, sempre d'«acord amb les possibilitats de cada lloc i de cadascú». En aquest sentit, Pardo va destacar que precisament seran aquests aspectes els que marcaran les Prioritats Pastorals del nou curs, que es publicaran el primer cap de setmana d'octubre. Finalment, el bisbe també va tenir unes paraules d'agraïment per la bona disposició en l'acceptació de les noves missions pastorals.

Entre els nomenaments que han entrat en vigor hi ha el de Josep Casellas com a nou director de l'Institut de Ciències Religioses de Girona, mentre que Pere Carreras passarà a ser-ne el subdirector. Xavier Roca serà el nou director de la revista diocesana El Senyal, mentre que Antoni Coll ha assumit la responsabilitat de ser rector de Caldes de Malavella i Sant Andreu Salou, a banda de col·laborar amb el servei religiós de l'hospital Josep Trueta. Josep M. Camprubí serà el capellà col·laborador del Santa Caterina i Dagoberto Rojas el de Figueres, a més de vicedelegat de la Pastoral amb Joves. Mentrestant, Josep Puig serà el nou rector de Garriguella, Pau, Rabós, Vilajuïga i Vilamaniscle, i el diaca Ignasi López ampliarà el seu servei a diverses parròquies de la Selva.