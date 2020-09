Johnny Depp presenta a Sant Sebastià un documental sobre el líder de Pogues

Johnny Depp ha apadrinat avui diumenge en el Festival de Sant Sebastià la presentació del documental 'Crock of gold', dirigit per Julien Temple, sobre el líder de The Pogues Shane MacGowan, al qual ha definit com "un tipus únic" i "un dels grans poetes de tots els temps".



Depp, en qualitat de productor, i Temple (director també de 'The filth and the fury' sobre els Sex Pistols) van arribar a la roda de premsa amb 45 minuts de retard i van deixar clara la seva fascinació per McGowan, per la seva música, el seu sentit de l'humor i la seva irreverència.





Donde esta la casa de Pepe??, que grande Johnny Depp!!#JohnnyDepp pic.twitter.com/mkNWfvOTTU — Doomcine #Tolkien #Starwars (@Doomcine) September 20, 2020

"¿Dónde está la casa de Pepe?"



"Adiós"



"Taluego"



"Gracias"



Johnny Depp en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián #johnnydepp @sansebastianfes pic.twitter.com/FRwLlHkNsM — No stage fright (@nostagefright) September 20, 2020

L'actor que ha estat Jack Sparrow o Eduardo Manostijeras va arribar anit a l'hotel María Cristina de Sant Sebastià sense la clàssica imatge dels "fans" demanant autògrafs, a causa de les mesures de seguretat imposades pel coronavirus, encara que sí que va posar per als fotògrafs, amb gorra i una mascareta que es va treure durant la sessió de fotos. En aquesta també va aporfitar per deixar caure alguns comentaris en espanyol que han estat molt piulats pels seus fans a Twitter.La pel·lícula, que competeix en la secció oficial, és un retrat del músic irlandès des de la seva infància en una granja, on va créixer a cavall entre la naturalesa i la vida salvatge i les tavernes, fins que va emigrar a Londres i va conèixer als Sex Pistols, la qual cosa va canviar la seva vida.Al començament de la dècada dels 80 MacGowan va fundar The Pogues combinant la música folklòrica que havia escoltat en la seva infància amb el punk que emergia en aquests anys en l'escena londinenca. Es van fer tan cèlebres per les seves cançons com per les borratxeres que agafaven en l'escenari i les festes que es muntaven en els seus concerts.