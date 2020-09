Els Obama, les persones més admirades del món

L'expresident dels Estats Units Barack Obama i la seva dona, Michelle, són l'home i la dona més admirats del món, segons un estudi de YouGov que situa per primera vegada a un antic inquilí de la Casa Blanca al capdavant de la llista que s'elabora anualment des de l'any 2014.

Obama figura en el número u gràcies a l'admiració expressada pel 8,9 per cent de les persones enquestades -un total de 45.000 en 42 països-. Desbanca al fundador de Microsoft, Bill Gates, que cau a la segona posició amb un 8,3 per cent; una per davant del president de la Xina, Xi Jinping, que figura amb un 5,1 per cent.

El primer ministre indi, Narendra Modi, l'actor Jackie Chan, el futbolista portuguès Cristiano Ronaldo, el fundador de AliExpress, Jack Dt., el Dalai Lama, el fundador de Tesla, Elon Musk, i l'actor estatunidenc Keanu Reeves completen els deu primers llocs de la llista.

Per part seva, Michelle Obama encapçala la llista de dones gràcies a l'admiració que li professen el 7,8 per cent de les persones entrevistades, per davant de l'actriu Angelina Jolie (6 per cent) i de la reina Isabel II d'Anglaterra (5,7 per cent).

Els deu primers llocs apareixen copats per persones del món de l'oci, la cultura i la música, amb noms com Oprah Winfrey, Jennifer Lopez, Emma Watson, Scarlett Johansson, Taylor Swift i Shakira. En el vuitè lloc, es cola la primera dama de la Xina, Peng Liyuan, amb un 3,4 per cent.

La parella presidencial xinesa, no obstant això, no és profeta en la seva terra i no encapçala el llistat en el gegant asiàtic, on l'home més admirat és l'agrònom Iuan Longping i la dona la científica Tu Youyou, premi Nobel de Medicina.



Trump, per darrere d'Obama

L'actual president dels Estats Units, Donald Trump, és el quinzè home més admirat del món, amb un 2,8 per cent. Figrura per darrere del seu predecessor a la Casa Blanca en tots els països a excepció d'un, Rússia, on Trump apareix en el lloc onzè, quatre per davant d'Obama.

L'expresident és l'home més admirat en 22 dels 42 països i territoris analitzats per la signatura YouGov.