La dona de Mainat va ser detinguda per intentar estafar-lo un mes després de l'arrest per intent d'homicidi

La dona de Josep Maria Mainat, investigada per intentar assassinar el seu marit, va ser detinguda en una segona ocasió, aquesta vegada el 21 de setembre, per intentar estafar el fundador de La Trinca i de Gestmusic falsificant xecs, segons fonts consultades per EL PERIÓDICO.

La parella, que mantenia una relació complicada, continuava vivint sota el mateix sostre, fins i tot després de la temptativa d'homicidi. Després de recuperar-se del coma diabètic, Mainat va prendre certes precaucions de vigilància en el seu entorn. Va ser així com va descobrir que Angela Dobrowolski havia falsificat xecs al seu nom. Aquest ho va denunciar i els Mossos van detenir la dona de nou el 21 de setembre, en aquesta ocasió, per un delicte d'estafa. Un arrest que es va produir un mes després del primer. Després de passar a disposició judicial, el titular del Jutjat d'Instrucció número 32 de Barcelona la va deixar una altra vegada en llibertat amb càrrecs.

El primer arrest, per intent d'homicidi en grau de temptativa, es va produir l'1 d'agost. Segons les fonts consultades, qui va presentar la primera denúncia al juny va ser Pol Mainat, el fill de Mainat i Rosa Maria Sardà, que després de veure el seu pare a l'hospital al juny i fer algunes indagacions, va lligar caps i va avisar els Mossos, que van obrir una investigació. Josep Maria Mainat va ratificar la declaració del seu fill i va arrencar un cas a càrrec de la unitat d'investigació del districte d'Horta.