Fernando Simón: «L'estiu que ve no tindrà res a veure amb aquest»

Era una de les cites televisives més esperades i al mateix temps amb previsió de ser criticada i no es va fer molt esperar. Fernando Simón, director del del Centre de Coordinació d'Alertas i Emergències Sanitàries i rostre televisiu de la pandèmia de coronavirus a Espanya es va tornar a convertir aquest divendres a la nit en el protagonista de la jornada amb la seva aparició a 'Planeta Calleja'.



Simón, que va viatjar al costat de Jesús Calleja a Mallorca, on van fer escalada i diversos esports d'aventura, no va dubtar a sincerar-se al famós presentador i va parlar del coronavirus i, fins i tot, dels seus inicis. "Es veia la possibilitat que arribés a Espanya. El problema a Europa es va ampliar quan Itàlia va haver-hi transmissió massiva", va comentar.



"El 16 de gener comencem a treballar fins a 16 hores al dia. Les dades epidemiològiques van començar a fer un salt qualitatiu i quantitatiu important el 9-10 de març. El 8-M no té res a veure. Necessites diversos dies des que t'infectes fins que desenvolupes els sintomas i et fan les proves. El risc de la gent que podia participar en aquesta manifestació era l'equivalent al d'anar amb metro tots els dies en aquell moment", va explicar l'expert.





sabemos un poco más y cada uno sacará sus conclusiones, nos queda por delante la esperanza en esas vacunas que nos devuelvan la normalidad, y que las noticias empiecen a ser motivadoras, nunca perdamos la esperanza, cada vez queda menos! se os quiere mucho por estar siempre ahí! pic.twitter.com/6XoT3zNwGQ — Jesús Calleja (@JesusCalleja) October 2, 2020

Fernando Simón: "Nunca me había imaginado que un presidente tuviera el valor de cerrar un país" #CallejaSimón https://t.co/XedePu1DyN pic.twitter.com/iaMecTjUnX — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) October 2, 2020

El doctor va recordar quan van començar a pensar a prendre mesures: "Jo vaig fer la proposta de les opcions que podien ajudar a controlar el problema. La decisió era de les persones que estan legitimades per a prendre aquestes decisions. Tenia des de fa setmanes reunions setmanals amb el presidents i part de l'Executiu. Hi havia molts dubtes i moltes pors de prendre decisions dràstiques que anaven a tenir mesures dràstiques en l'economia nacional, igual que si la prenia qualsevol país. En un moment determinat de la malaltia, a més de la transmissió, hi havia problemes per a respondre davant els casos greus. Teníem el sistema en risc que es col·lapsés".Va parlar de la responsabilitat que suposen totes les morts que s'han produït per a ell durant la catàstrofe sanitària, "cadascuna de les víctimes de coronavirus ens pesa"; va donar consells higiènics i va mostrar la seva habitual simpatia al costat de Calleja. També va voler parlar de la, de la qual va assenyalar amb prudència que en el moment que estigui en el mercat tot serà diferent., va afirmar donant un missatge d'esperança a Calleja i als espectadors.Amb la consciència tranquil·la, l'expert també va voler fer un al·legat a la forma i temps de prendre mesures durant la crisi. "Amb les dades que teníem, les decisions que es van prendre van ser les que calia prendre, encara que alguna es podia haver pres una mica abans. El que hem fet ho vam fer sabent que anàvem a salvar vides. No sé que hagués passat si hagués fet una altra cosa".