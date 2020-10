La dona de Mainat hauria llogat habitacions de la casa del productor com a prostíbul

L'intent d'assassinat de Josep Maria Mainat per part de la seva exdona, Ángela Dobrowolski, s'ha convertit sense cap dubte en el serial de la tardor. I el que ens queda, perquè dia a dia anem coneixent nous capítols que semblen trets de la ploma del millor guionista de telenovel·les veneçolanes.

Si en un primer moment vam conèixer el truculent succés i que l'alemanya estava en llibertat amb càrrecs mentre el jutge investigava aquest intent d'assassinat, aviat van entrar en acció Gabriel, l'escort amb el que suposadament hauria alguna cosa més que amistat amb Ángela - i la xicota d'aquest , l'Alina, que no dubtava a relatar amb tot luxe de detalls davant les càmeres que en l'habitatge de Mainat estaven vivint no només ells, sinó 20 persones més.

Judicis entre Alina i Gabriel, enfrontaments amb la premsa ... i molts, molts moviments estranys, a la residència del productor català, que per ordre judicial Ángela havia d'haver abandonat el passat dilluns. No obstant això, no ha estat així i l'alemanya continua atrinxerada a la mansió del seu exmarit, que es nega a abandonar.

A més, per a més inri, es coneixia que Dobrowolski hauria ofert a internet les habitacions de la casa de l'exmembre de La Trinca en una coneguda web de trobades íntimes. Per aconseguir diners, l'alemanya no hauria dubtat a llogar les estances de la luxosa casa a escorts per mantenir-hi les seves cites sexuals.

Mainat, que fins ara s'ha mantingut en silenci, ha emès un comunicat per parlar del patiment que li està suposant aquesta surrealista situació amb la que va ser la dona durant 9 anys i mare dels seus dos fills petits, i ha demanat respecte per la seva intimitat i la dels menors, ja que l'assumpte està judicialitzat.

Mentrestant, Ángela continua amb la seva estranya rutina rebent a amics, o coneguts, a la casa del productor, que es nega a abandonar. A més d'un repartidor d'Amazon que ha arribat amb paquets i a què no li han obert la porta tot i trucar en repetides ocasions, hem vist una misteriosa dona abandonant la mansió a tota velocitat en un patinet elèctric.

Ja a la tarda, la residència de Mainat es convertia en un continu tràfec d'entrades i sortides de diverses persones desconegudes, que de molt males maneres van entrar i van sortir del domicili sense voler fer declaracions i pujats a un patinet elèctric o monopatí, amb el qual a punt van estar d'atropellar els reporters que, apostats a les portes, intenten aconseguir alguna imatge o declaració de la protagonista del culebró, Ángela Dobrowolski.