La dona de Mainat frena in extremis el desallotjament de casa seva

Ángela Drobrowolski ha aconseguit aquest divendres parar el desallotjament in extremis de la casa que ha compartit durant una dècada amb el seu marit, el productor de televisió Josep Maria Mainat. No només ha perdut la custòdia dels dos fills petits que té amb l'exmembre de La Trinca (per ara, de manera provisional) i l'abundant pensió que rebia d'ell, sinó que està a punt de perdre l'ús de la vivenda del barri d'Horta, segons publica avui El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona.

El jutge li ha donat un termini de cinc dies perquè presenti al·legacions. Aquesta setmana, pel que sembla, li vencia el termini per abandonar la residència. Un dels arguments que ella ha esgrimit és que el xalet està a nom d'una societat, de la qual ella és membre, i que la petició de desnonament es basa en unes mesures provisionals d'un procés de divorci que encara s'està tramitant i, per tant, no hi ha sentència ferma.

La batalla judicial entre Drobrowolski i Mainat, el punt àlgid del qual és el presumpte intent d'assassinat per part d'ella, ha derivat en un espectacle mediàtic. Aquest matí tots dos han acudit, per separat, al jutjat civil que tramita la demanda presentada per Mainat perquè la seva, encara, dona abandoni la casa.

És el preludi del que pot passar aquest diumenge, quan el jutge que s'encarrega de la investigació pel presumpte intent d'assassinat interrogui el productor, que assegura que Ángela Drobrowolski va pretendre acabar amb la seva vida injectant-li insulina (ell és diabètic, però no necessita aquesta substància). El problema és que la insulina no deixa rastre, tal com s'ha constat en les anàlisis que estan incorporades en la causa i en les quals sí que hi figuren senyals d'altres medicaments, segons fonts jurídiques.



Vetllant armes

El magistrat també ha citat per a aquell mateix diumenge l'acusada, que va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra a finals de juliol, per si la fiscalia o l'acusació particular sol·liciten alguna mesura cautelar contra ella o l'ingrés a presó provisional. En la seva declaració judicial després de l'arrest, Dobrowolski va negar la imputació i només va admetre que va injectar la nit del 22 al 23 de juny un complex vitamínic i una substància per aprimar-se. Malgrat que aquell dia el fiscal va sol·licitar la presó provisional per a la dona del productor, el jutge la va deixar en llibertat, tot i que la seva situació pot canviar aquest cap de setmana.

L'advocat d'ella, Jorge Albertini, i la d'ell, Olga Tubau, estan vetllant armes per a aquest assalt, que no serà l'únic per les nombroses denúncies creuades de la parella. Mainat està recollint proves de la temptativa d'assassinat i la defensa està disposada a posar sobre la taula les, segons ella, múltiples contradiccions que hi ha en el procés.