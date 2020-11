Josep Maria Mainat assegura que la seva casa de Barcelona ha estat "totalment saquejada"

El productor de televisió Josep Maria Mainat ha assegurat, quan ha tornat a la seva casa del barri d'Horta de Barcelona, després que dimecres passat desallotgessin la seva dona Angela Dobrowolski, que l'interior de l'habitatge ha estat "totalment saquejat".

En unes declaracions a Telecinco que ha recollit Europa Press, Mainat ha recalcat que està "molt emprenyat" perquè li han trencat la caixa forta amb eines professionals, on guardava joies de la família que per ell tenien molt valor sentimental.

El fundador de Gestmusic té intenció de denunciar el saqueig "i que es miri qui hi havia dins la casa en aquell moment", i ha indicat que podria denunciar Angela Dobrowolski en cas que també hi estigués implicada.

Mainat ha afirmat que no se'n va anar perquè és una casa on ha passat moments molt importants de la seva vida: "Aquesta casa la vam comprar a mitges Rosa Maria Sardà i jo, hi vam viure, hi va néixer en Pol, hi vaig viure un temps sol, hi vaig viure amb l'Angela durant molts anys, molts dels quals força bons", i ara hi pretén viure amb els seus fills.

La idea de Josep Maria Mainat és reformar l'habitatge per tenir la sensació "d'una casa nova, tranquil·la, on es pugui viure", renovar tot el contingut de la casa amb el mobiliari que falti, pintar-la per dins i per fora, i posar-hi mobles nous.



Desallotjament

Una comitiva judicial, per ordre del jutjat de primera instància 16 de Barcelona, va desallotjar dimecres passat de l'habitatge Angela Dobrowolski, en procés de separació de Mainat.

La jutgessa va ordenar el desnonament després d'acordar que Dobrowolski, investigada per presumptament intentar assassinar Mainat, havia d'abandonar la casa on el matrimoni ha viscut durant 11 anys, i a Mainat li va atorgar l'ús de la residència i la custòdia dels seus fills.