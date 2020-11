Elena Cañizares, la infermera amb Covid que les seves companyes volen fer fora del pis

Un fil de Twitter creat per Elena Cañizares, una estudiant d'Infermeria, s'ha convertit en el tema protagonista a la xarxa social aquest diumenge. La jove ha publicat en el seu compte una història que ha indignat a la comunitat tuitaire i que ha servit per a remoure consciències. La jove va compartir a la xarxa social la seva desesperació en haver-se contagiat de coronavirus mentre realitzava les seves pràctiques en un hospital i haver descobert que les seves companyes de pis la volien fer fora del pis per estar contagiada.



"Ahir em vaig fer la PCR perquè sóc estudiant d'infermeria i haig de fer pràctiques. Porto 15 dies relacionant-me amb les meves tres companyes de pis i el meu xicot tan sols. M'ha enxampat en el pis de Ciu on visc el 90% del meu temps, les meves companyes de pis van marxar als seus pobles el cap de setmana. Els informo que m'han donat el positiu, em diuen per videotrucada que m'hauria d'anar al meu poble amb els meus pares (de més de 60 anys, un infartat i un altre amb hipertensió) perquè elles, quan acabin la quarantena que han de fer per haver estat juntes, puguin tornar al pis. Els dic que jo no sortiré de la meva habitació, que la rastrejadora m'ha dit que no puc anar-me a cap lloc, i els dic això dels meus pares". Així començava el fil de Twitter d'Elena que ha provocat una pluja de crítiques per la manera d'actuar de les seves companyes, que titllen d'egoista, poc solidària i gens empàtica.



La resposta a Twitter no s'ha fet esperar. L'actitud de les companyes de Cañizares ha provocat un terratrèmol a la xarxa social i prop de 100.000 comentaris han opinat sobre el succeït. Els "memes" sobre aquest tema tampoc han trigat a arribar.





Rocío Piso // Elena Cañizares pic.twitter.com/nBn0Vtph5e — Noise (@speechnfire) November 23, 2020

Basicamente, no te puedes mover de donde estés xq es ilegal y te pueden multar. Eso lo primero. Lo Segundo es que tus padres son de riesgo. Y lo tercero, que estás en tu casa. Lo cuarto: ellas tb tienen q hacer cuarentena. Fin. — Blas Cantó ???? (@BlasCanto) November 22, 2020

Elena se queda @elenacanizares_ — Luis Cepeda (@cepedaoficial) November 23, 2020

Finalment, esborra el fil

Elena Cañizares (@elenacanizares_) pide que dejen de insultar a sus compañeras y que paren de buscarlas:



?? "He borrado el hilo porque estoy harta de que gente de mi pueblo que se llama así me digan que las están acosando". #LaHoraDeLa1 pic.twitter.com/lWJn7nWDGY — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 23, 2020

La jove infermera relata que durant les converses amb les seves companyes, ella els explica que, pel protocol Covid, no pot abandonar l'habitatge i molt menys per a anar a la casa on viuen els seus pares, que són dues persones de risc. Elena els assegura que no sortirà del dormitori i que, per a no tenir contacte amb la resta de zones de la llar, els diu que poden portar-li els "tuppers" amb menjar a la porta de la seva habitació. En cas d'anar al servei -l'habitatge té dos banys-, aniria amb doble màscara i "desinfectant-ho tot després".La sola insinuació per part de l'Elena que tan sols necessitaria que li acostessin els "tuppers", ja preparats, per no haver d'anar ella a la cuina provoca la indignació de les seves companyes: "Tenim la nostra vida, no tenim per què estar en aquestes condicions. Per a això tens la teva casa (la dels seus pares). No tens per què afectar altres famílies tenint la teva casa".No obstant això, la preocupació de les dues joves, anomenades en el xat de WhatsApp com Rocío Piso i Ángela Compañera, no és precisament la salut d'Elena: "Tu et vols quedar aquí a costa que tres persones s'hagin de fotre i no puguin anar al pis a fer la seva vida normal. Tenim universitat i gimnàs i tu no penses en això", li contesten.La conversa entre les companyes continua entre retrets a Elena Cañizares a la qual acusen d'egoista i els intents de la infermera per fer-los entendre que no pot anar a la seva casa perquè no vol posar en risc als seus pares i perquè el pis on viu és la seva casa. "Quan una de nosaltres doni negatiu i totes estiguem d'acord que marxis, has de marxar Som tres contra una. És que no hi ha més. Això va una mica per votació", li diu una de les companyes. Una altra va més enllà i afirma que encara que les tres donin positiu, l'Elena hauria de marxar perquè "després cadascuna trigarà un temps determinat a donar negatiu". "Si estem totes d'acord que marxis, hauràs de marxar. Estàs posant en risc la nostra salut. No hi ha més", sentència una altra, mentre totes insisteixen que no l'ajudaran ni li portaran menjar i que ha de marxar.Finalment, Elena Cañizares opta per bloquejar a les seves companyes de pis i fa pública la seva situació mitjançant un fil a Twitter. Al cap de pocs minuts, la història comença a circular per les xarxes socials i els comentaris en suport a la jove infermera s'han multiplicat.Després del rebombori a les xarxes socials, el cas d'Elena Cañizares ha arribat avui a la televisió.La jove ha aparegut a 'Espejo Público', on ha resumit l'ocorregut: "Em van dir que si elles donaven negatiu en la prova jo havia de marxar del pis per no conviure amb mi. Els meus pares són persones de risc i a més per llei no puc moure'm si estic contagiada. Em van dir que no posés excuses perquè podia agafar el cotxe i marxar, que elles no podien portar-me els "tupper" a la porta. Que si elles tres votaven que jo havia de marxar, seria així".L'assumpte no ha quedat aquí, ja que Cañizares ha parlat també amb 'La hora de la 1', on ha confessat que finalment ha deidit esborrar el fil amb totes les converses després de tot l'enrenou generat. "Està tot una mica fora de control, quant a periodistes i gent que jo no conec que estan assetjant al meu cercle i a mi", ha manifestat.Elena tenia una petició als usuaris: "Que deixin d'insultar a les meves companyes i que deixin de buscar-les, perquè si jo no les he esmentat és perquè no vull que la gent estigui en contra d'elles". "Estan insultant a gent que es diu així i aquesta no és la meva intenció. Acabo d'esborrar el fil perquè gent del meu poble diu que l'estan assetjant", ha lamentat la jove.