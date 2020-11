Una malalta amb càncer: «Amb 27 anys no estic disposada que em deixin morir per un puto Covid»

Patricia Rus Torrejón, una jove andalusa de 27 anys amb càncer de mama ha aconseguit viralitzar la seva particular denúncia per mitjà de les xarxes socials.

"La nostra vida està en joc, i jo ho sento molt, però jo amb 27 anys no estic disposada que em deixin morir, per un puto Covid". Amb aquest missatge, la jove vol denunciar que per culpa de la pandèmia la seva operació per tractar-se del càncer que pateix es troba paralitzada.

Segons Rus, dies abans que comences l'estat d'alarma provocat per la crisi sanitària de la Covid va ser diagnosticada de càncer de mama. "Estem al novembre, prop de tres mesos ja de la meva última sessió de quimioteràpia, m'han fet una sèrie de proves, però avui dia segueixo sense notícies sobre la meva operació. No tinc data. No tinc absolutament res. Avui dia l'únic tractament que tinc són unes vacunes que em posen cada 21 dies, que suposadament serveixen per a controlar el tumor i que no torni a créixer".

Al mateix temps, l'andalusa denuncia que no és pas l'única que es troba en aquesta situació. "Necessito posar veu a tots els pacients que necessitem cirurgies urgents, perquè la nostra vida està en risc. Jo sóc la primera que entén la situació de la covid, perquè l'hospital és pràcticament la nostra segona casa i veiem també el que hi ha. Però i a nosaltres qui ens entén?",

El vídeo, que s'ha viralitzat en pocs dies, finalitza amb Rus demanant difusió del seu missatge. "Només demano que ho difongueu, que arribi on hagi d'arribar, que tenim els nostres drets i que volem viure. I ningú té el dret de llevar-nos aquesta esperança de poder curar-nos".