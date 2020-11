Mainat, sobre l'intent d'assassinat de Dobrowolski: «Realment és còmic»

El productor televisiu i membre de la Trinca, Josep Maria Mainat, ha parlat aquest dijous per primera vegada en un plató de televisió sobre la seva relació i els diferents altercats amb la seva exdona, Angela Dobrowolski, i li ha demanat a aquesta que "reaccioni i demani ajuda".

En una entrevista a TV3, Mainat ha explicat que la primera vegada que va sospitar de la seva exdona va ser quan se la va trobar amb el seu ordinador mirant papers del divorci i del seu testament i li va semblar "rar".

Mainat assegura que està bé però que està "en un tsumani d'emocions i amb una mica de por perquè vist tot el que fa és capaç de moltes coses", i explica també que la família de la seva exdona s'ha posat en contacte amb ell perquè l'ajudi.

El productor explica que "no tenia gens d'interès en què se sabés el que estava passant però es va filtrar", i declara que no li han quedat seqüeles del coma glucèmic que va patir a causa de les injeccions que suposadament li va administrar Dobrowolski.

Després del divorci el gener passat, Angela va donar un canvi radical en la seva vida i va conèixer a persones tòxiques en el món del consum, però Mainat assegura no haver-la vist consumir, i manifesta no reconèixer a "aquesta nova Angela" que haurà de demostrar ser una persona molt assenyada de cara el judici (segons apunta el seu advocat dins d'un any i mig).

Judici

El productor de la Trinca, després de tots els altercats produïts segueix sense demanar presó provisional per a la seva dona perquè no vol que els seus fills "vegin a la seva mare a través d'un vidre" però serà el jutge qui ho dicti, i ha demanat un informe mèdic sobre l'estat d'Angela Dobrowolski.

Si condemnen a la seva exdona per intent d'homicidi, Mainat ha declarat que: "Jo no considero que hagi guanyat res, haurà guanyat la justícia, passi el que passi jo no guanyo, només guanyaré si s'explica bé tot el que ha passat", i ha explicat que seran claus les proves com la trucada a l'ambulància la nit del presumpte intent d'assassinat.

Mitjans de comunicació

Josep Maria Mainat lamenta que "s'ha passat d'un tema penal a un xou davant de les càmeres i la premsa", i entén que cada cadena té el seu estil d'abordar el cas però agraeix la discreció i la intimitat que han pogut mantenir els seus fills.

Mainat ha fet broma: "Realment és còmic", referint-se al presumpte intent d'assassinat, els xecs falsificats, els diferents altercats de violència i els robatoris a la seva casa de Barcelona i l'entrada amb passamuntanyes a la casa de Canet de Mar (Barcelona), i ha manifestat que fa broma a les xarxes socials però que "realment és seriós perquè s'està parlant d'un presumpte intent d'assassinat".