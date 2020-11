Mor als 85 anys David Prowse, l'actor que va interpretar Darth Vader

L'actor David Prowse, conegut per interpretar Darth Vader a la triologia original de Star Wars, ha mort aquest diumenge als 85 anys.

L'agència de representació de l'actor que va nèixer a Bristol (Regne Unit) ha anunciat a Twitter aquest matí que havia mort, i més tard ho han confirmat els mitjans com Sky News.

Prowse, que va posar el cos, però no la veu, a Darth Vader, també era àmpliament conegut al Regne Unit per una campanya de conscienciació vial que ensenyava a creuar el carrer als nens i per la qual al 2000 va rebre l'Ordre de l'Imperi Britànic.

Després del seu rol a Star Wars es va apartar del cinema, però prèviament va tenir altres papers a pel·lícules com 'La Taronja Mecànica' i va interpretar Frankenstein fins a tres vegades.